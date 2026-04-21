越南参加2026年亚洲防务展和亚洲国家安全展

越通社吉隆坡——应马来西亚国防部的邀请，由越共中央委员、中央军委常务委员、国防部副部长阮长胜上将率领的越南国防部高级代表团于4月20日赴马来西亚参加2026年亚洲防务展（DSA）和亚洲国家安全展（NATSEC）。



2026年亚洲防务展和亚洲国家安全展吸引约5万名商业来宾、600个民事代表团，以及来自60个国家的国防部高级代表和军方代表参加。



其中38个国家的约1400家全球领先国防工业公司和集团开设展位。



本届展览设有15个专题展区，重点展示飞机、军舰、装甲车、单兵便携式近程导弹、防空火炮系统、激光枪以及各类弹药、军服和军用装备等现代军事产品。2026年亚洲防务展和亚洲国家安全展4月20日至4月23日在马来西亚国际贸易与展览中心(MITEC)举行。



备受关注的技术领域包括电子战、网络安全、人工智能、多域战、机器人与无人系统以及军事医学等。



越南国防部参加此次展览，体现越南对国防工业领域国际合作的重视，同时也表明越南政府和国防部一贯致力于在平等互利、尊重越南法律及国际承诺的基础上，为加强国防工业领域国际交流与合作创造有利条件。



当日上午，阮长胜上将与部分国家代表团团长举行了双边会晤。



在此期间，越南国防部代表团还参观了各国展位，深度对接，了解与各方能力相适应的合作可能性，从而为今后加强越南与各国国防工业领域合作关系作出贡献等。（完）



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