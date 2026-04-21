☀️越通社早安咖啡（2026.4.21）

越共中央总书记、国家主席苏林同党、国家及越南祖国阵线领导同志同国会少数民族代表合影。图自越通社

越通社河内——·4月20日傍晚，越共中央总书记、国家主席苏林同党、国家及越南祖国阵线领导同志在河内会见了第十六届国会少数民族代表。越南政府总理黎明兴、国会主席陈青敏、中央书记处常务书记陈锦秀、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀等一同参加。全文



·4月21日上午，第十六届国会继续召开全体会议，讨论补充评价2025年经济社会发展计划及国家预算执行结果；2026年前几个月经济社会发展计划及国家预算执行情况；2026-2030年五年经济社会发展计划；2025年践行节约、反对浪费工作；以及2025年国家性别平等目标的执行情况等内容。全文



·应马来西亚国防部的邀请，由越共中央委员、中央军委常务委员、国防部副部长阮长胜上将率领的越南国防部高级代表团于4月20日赴马来西亚参加2026年亚洲防务展（DSA）和亚洲国家安全展（NATSEC）。



·4月20日下午在日本三陆近海发生强烈地震，造成大范围震感并对日本东北部沿海多个县发布海啸预警后，旅居受影响地区的越南人社群已确认全部安全。全文



·嘉莱省人民委员会近日颁布了第146/KH-UBND号计划，落实2026-2030年及2050年愿景渔业可持续养殖发展提案，目标是以可持续为导向发展水产养殖，逐步减少水产捕捞，大力推进高科技养殖。全文



·据金瓯省边防部队指挥部的消息，4月20日，该省边防部队下属的三江西边防哨所与金瓯省玉显林检站协调，将一只重60公斤的绿海龟放归自然环境。全文



2026年越南国际观鸟摄影赛启动。图自组委会

·2026年越南国际观鸟摄影赛（BirdRace）将于5月8日至10日在同奈省吉仙国家公园举行，吸引众多国内外摄影界、研究保护专家及游客参加，旨在弘扬自然之美，传播环保信息。全文



·4月19日，2026年“日本越南文化节——第九次雄王祭祖仪式”重现活动在日本大阪市生野区（Ikuno）隆重举行，吸引数万人参加。全文



·4月20日，越南政府与联合国工业发展组织（UNIDO）在河内宣布启动新的越南-联合国工业发展组织国家合作方案，标志着双方在加强长期、稳固合作关系、推动越南工业实现全面和可持续发展方面迈出了重要一步。



·广宁省确立到2026年第二季度末，该地区全部进出港渔船将通过电子水产溯源系统（eCDT）接受监管并申报捕捞产量的目标。这是全面推进渔业管理数字化、展现越南坚决撤销欧洲委员会（EC）“黄牌”警告决心的战略举措。



·自2014年起，4月21日被越南政府选定为越南图书与阅读文化日。经过十多年，该活动逐渐成为一个富有意义的“文化节”，有助于在社区中培养阅读习惯。



富国岛南部的一角夜景。图自越通社

·越通社驻新加坡记者援引《海峡时报》（The Straits Times）的评论指出，越南正成为新加坡游客在东南亚地区的首选目的地之一。这不仅体现在社交媒体平台上的极高关注度，也反映在近年来旅游业的显著增长上。全文（完）