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第十六届国会第一次会议：成立同奈中央直辖市将为全国注入新发展动力

4月20日上午，在第十六届国会第一次会议上，国会听取了关于成立同奈中央直辖市的呈文及审查报告，并就此内容进行了分组讨论。诸多代表认为，同奈省已具备成为重要增长极的条件和潜力，但需完善规划，严控工业发展并确保可持续发展。

成立同奈中央直辖市将为全国注入新发展动力。图自越通社
成立同奈中央直辖市将为全国注入新发展动力。图自越通社

越通社河内——4月20日上午，在第十六届国会第一次会议上，国会听取了关于成立同奈中央直辖市的呈文及审查报告，并就此内容进行了分组讨论。诸多代表认为，同奈省已具备成为重要增长极的条件和潜力，但需完善规划，严控工业发展并确保可持续发展。

据越南政府的呈文，同奈省已充分发挥其在地理位置、历史传统、国防安全及文化社会等方面的潜力，成为全国经济规模较大的地方之一，跻身全国领先地方之列。同奈省经济社会基础设施系统，特别是正在完善的隆城国际机场使同奈拥有发展潜力巨大、多中心、多功能城市所需的要素。

同奈市的成立将为同奈省的发展注入新动力，同时为南部地区乃至全国的发展作出切实贡献。这是发展模式和地方治理模式的根本性转变，将同奈打造成为与胡志明市共享、互联、相互支持发展的大城市，实现成为国家重要增长极的目标，发挥区域经济互联互通中心和国际一体化门户作用，并成为活跃、现代和文明的发展典范。

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隆城国际机场。图自越通社

国会法律与司法委员会的审查报告显示，同奈已完全符合《越南地方政府组织法》所规定关于成立直辖市的5个条件和7个标准。

该委员会建议同奈党委和政府责成有关部门立即完成城市规划，建设东南地区配套、现代、快速互联的城市体系，使同奈市真正成为区域大城市，与其他省市共享与互相支持，创造区域经济和城市空间，确保完成各项经济社会发展目标，有效发挥优势，提升同奈的战略地位和作用，提高人民生活质量，为东南地区乃至全国经济社会发展作出切实贡献。

政府副总理兼国防部部长潘文江大将表示，同奈不仅满足城市的7项标准，而且在国防安全领域也具有独特地位。

特别是，同奈隆城国际机场在促进经贸发展起着重要作用，当地正大力发展各工业区和加工出口区，为人民提供就业机会。

潘文江大将强调，如果获国会通过，同奈将成为继河内、胡志明市、海防、岘港、芹苴和顺化之后的第7个中央直辖市。

胡志明市国会代表陈黄银支持同奈发展成为中央直辖市。陈黄银认为，同奈为东南部经济增长作出重要贡献，地区生产总值位居全国第四，是国际交流与融合的门户。目前，同奈拥有58个工业区，吸引2800个项目，投资额达370亿美元。

国会法律与司法委员会副主任阮氏水认为，同奈成为中央直辖市将创造更强劲的发展动力。（完）

越通社
#国会第一次会议 #同奈中央直辖市 #隆城机场 同奈省
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