经济

隆城国际机场明年将承接新山一90%国际旅客

越南航空港总公司（ACV）设定了目标，即在2027年内将胡志明市地区90%以上的国际旅客运量转至隆城机场。

隆城国际机场。图自越通社
隆城国际机场。图自越通社

越通社胡志明市——越南航空港总公司（ACV）设定了目标，即在2027年内将胡志明市地区90%以上的国际旅客运量转至隆城机场。

越南航空港总公司刚向主管部门报告了新山一国际机场与隆城国际机场之间的运营转移方案。

该方案按照两步三阶段的路线图制定，即根据各阶段情况，将大部分乃至全部国际航班逐步转移至隆城国际机场运营，以符合基础设施能力和国际航空中转中心发展目标。

具体而言，第一阶段，从商业运营开始至2026年冬春航季结束（预计从2026年12月1日至2027年3月27日），越南航空港总公司建议将新山一机场的所有长途国际航班（包括货运航班）转移至隆城机场。预计在此阶段，胡志明市地区约19%的国际旅客运量将在隆城机场运营。

第二阶段，从2027年夏秋航季至2030年底（2027年3月28日至2030年底），其余所有国际航班（越南各家航空公司运营的1000公里以下短途航班除外）将转移至新机场。目标是2027年内胡志明市地区国际旅客运量转移率超过90%。

2030年后阶段，机场运营方将把所有定期国际航班转移至隆城国际机场运营。此时新山一国际机场将主要运营国内航班以及不定期国际航班、为组织和个人服务的包机航班。

目前，越南航空港总公司正与国际航空咨询公司密切配合，完善试运行和运营转移计划，并根据实际情况更新运量预测。根据计划，三轮试运行和运营转移将分别于今年9月、10月和11月进行。（完）

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越通社
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