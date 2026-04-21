发挥国有企业和民营企业互补作用

越通社胡志明市——关于发展私营经济的第68-NQ/TW号决议和关于继续革新、提高国有经济效率的第79-NQ/TW号决议，对胡志明市乃至越南的增长模式提出了新要求。

据经济专家分析，在新发展阶段，国有经济与私营经济并非对立关系，而是在统一的发展生态中相互补充。国有经济发挥定向、引领和保障主要指标增长在合理区间的作用；而私营经济则是推动增长、改革创新和融入国际的重要动力。

胡志明市人民委员会副主席阮孟强强调，该市需要学术界、专家和企业的咨询，以分析未来实现两位数增长目标的可行性，从而识别新增长动力，并提出有效挖掘发展潜力的政策建议。

在新发展阶段，胡志明市继续确定保持全国经济龙头地位的目标，强力转向基于生产率、科技、创新和数字化转型的增长模式；力争成为东南亚地区的经济、金融、服务和创新中心；发展数字经济、绿色经济和高附加值服务业，同时推进区域联动和现代基础设施建设。

然而，该市也面临诸多挑战：经济增长尚不稳定，传统增长动力减弱，劳动生产率改善缓慢。全要素生产率对增长的贡献目前约为35-38%，低于45%以上的目标，表明基于科技和创新的动力尚未充分发挥。

胡志明市国家金融投资公司成员理事会主席、胡志明市企业协会主席阮玉和认为，私营经济虽活跃，但企业规模偏小，技术能力和参与全球价值链的能力有限；而国有经济仍需继续重组以提高效率，增强引领作用并与私营领域更好协调。

胡志明市经济大学副校长裴光雄认为，第68号决议确定私营经济是增长的重要动力之一，第79号决议则肯定国有经济发挥主导作用。这两个领域构成了越南社会主义定向市场经济的两大战略支柱。

实践证明，国有经济效率与其所掌握的资源不相称，而私营领域在获取发展资源方面仍面临困难。这要求继续完善体制，改善营商环境，使之更加透明、稳定和平等。

2020-2025年间，胡志明市经济大学实施了“连接社区-传播知识-可持续行动”计划，搭建了学校、企业与社会之间的连接平台。2026年“UEH SHARING & GIVING - CAREER FAIR”系列活动已为教育和可持续发展募集近140亿越盾，创造了5000多个高质量就业机会，吸引了60多家企业参与。

在此基础上，学校、企业与社会之间的合作生态系统继续扩大，与1500多个合作伙伴对接，为16000多名学习者提供了总值超过2130亿越盾的奖学金，为传播知识和推动可持续发展作出了贡献。（完）