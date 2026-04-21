发挥国内经济集团引领作用 越南推动出口价值提升

越通社河内——占越南全国出口总额70%以上的外资企业出口尚无“降温”迹象，甚至有增长趋势。为提高出口价值并减少对外资企业的依赖，越南需要发挥国内经济集团的引领作用。



越南工商联合会副秘书长窦英俊表示，外资企业在出口中的占比仍维持在70%以上且尚无逆转迹象。若此趋势持续，越南将越来越难以摆脱跨国集团“加工厂”的地位。



据外资企业协会报告，外资企业目前占越南出口总额的70-72%。财政部外国投资局报告也显示，2026年前3个月，外资企业（含原油）出口额估计超984亿美元，同比增长33.3%，约占出口总额的80%；不含原油则超982亿美元，增长33.6%。



私营经济发展研究办公室副主任裴青明认为，越南经济开放度高、出口规模大，但大部分出口能力和贸易顺差仍偏向外资企业。



2025年，越南出口额达4750.4亿美元，同比增长17%。其中，国内经济区达1079.5亿美元，下降6.1%，占总额的22.7%；外资区达3670.9亿美元，增长26.1%，占77.3%。内资企业贸易逆差294.3亿美元，而外资企业贸易顺差494.6亿美元。



统计数据显示，越南的出口成绩尚未充分反映内资企业的实力。在加工制造业中，内资企业主要参与低附加值环节，高附加值环节仍集中于外资企业。



窦英俊指出，问题不仅在于出口占比，还在于外资企业正掌握越南重要工业产业链的大部分关键环节。而中国的外资出口占比已从2005年的58%降至2024年的27%，内资民营企业则上升至65%。



根据越共中央政治局于2025年5月4日颁布关于发展私营经济的第68-NQ/TW号决议，越南提出到2045年，私营经济快速、强劲、可持续发展，主动参与全球生产、供应链；具备区域和国际高竞争力，力争经济活跃企业数量达至少300万家，对国内生产总值（GDP）贡献率超过60%的目标。因此，需要关注为国内私营领域发展创造空间，其中特别要重视私营经济集团的引领作用。



窦英俊认为，越南不仅需要增加企业数量，还需要形成具备技术能力和行业引领能力的私营企业力量，深度参与区域和全球价值链。



银行学院银行科学研究院副院长范孟雄认为，重要的解决方案之一是综合施策解决国内经济集团的资金问题，结合发展金融市场、提升企业能力和增强国家协调作用。



此外，裴青明强调，需要从体制改革入手，营造透明、稳定、可预期的营商环境，保障产权、减少行政壁垒，从而为企业通过竞争力和创新做大做强创造条件。（完）

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