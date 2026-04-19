经济

胡志明市一季度侨汇超20亿美元，同比下降16.9%：原因何在？

据越南国家银行第二区分行的统计，2026年第一季度通过胡志明市各金融机构和经济组织汇入的侨汇金额达20亿多美元，较2025年第四季度下降15.6%，较2025年同期下降16.9%。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社胡志明市——据越南国家银行第二区分行的统计，2026年第一季度通过胡志明市各金融机构和经济组织汇入的侨汇金额达20亿多美元，较2025年第四季度下降15.6%，较2025年同期下降16.9%。

统计数据显示，侨汇流从2025年第四季度到2026年初呈现明显下降趋势。具体而言，在2025年最后一个季度，侨汇额达近23.8亿美元，较上一季度下降13.3%。进入2026年第一季度，这笔资金规模继续缩减至20亿多美元，环比下降15.6%。

越南国家银行胡志明市分行副行长陈氏玉莲表示，第一季度的下降反映了在国际和国内经济形势以及地缘政治变动的背景下多种因素的综合影响。全球经济复苏缓慢，多国通胀维持高位导致生活成本上升，降低了海外越南人的积蓄和汇款能力。主要经济体的紧缩货币政策也对生产经营活动造成压力，间接影响劳动者的收入。

此外，地缘政治因素特别是中东地区的冲突，加剧了能源价格波动和全球通胀压力，影响了劳动者的实际收入。在部分有越南劳工工作的中东国家，经济活动还存在局部中断的风险，对就业和收入产生负面影响，从而降低了汇款回国的能力。然而，由于来自该地区的侨汇占比不大，因此影响主要是间接的。

在国内，越南宏观经济继续保持稳定，但部分投资渠道吸引力不足，未能强劲吸引侨汇资金。越盾与美元之间的利率差异不大，也在一定程度上影响了汇款人的转款决定。此外，年底汇款高峰期过后的季节性因素也导致第一季度侨汇往往呈下降趋势。

预计今后侨汇流可能尚未明显增长，并将继续受到全球经济和地缘政治演变的影响。在越南其他一些地方也出现下降趋势。仅同奈省，截至2026年3月31日，侨汇额为3640多万美元，较2025年第四季度下降15.7%。（完）

胡志明市引导侨汇流向科技与创新领域

胡志明市引导侨汇流向科技与创新领域

胡志明市正在重新定位侨汇在经济中的作用，即从单纯的外汇来源转变为资本市场的一个组成部分。通过这种方式，胡志明市旨在引导资金流向创新领域，助力实现将本市建设成为国际金融中心并实现长期可持续增长的目标。

越通社
#胡志明市 #金融机构 #经济组织 #侨汇金额 胡志明市 越南
关注 VietnamPlus

相关新闻

2025年胡志明市侨汇收入突破103亿美元。图自越通社

2025年胡志明市侨汇收入突破103亿美元

1月22日下午，国家银行第二区域分行副行长陈氏玉莲表示，2025年，通过信贷机构和各经济组织汇入胡志明市的侨汇总额超过103.4亿美元，较2024年（约95.5亿美元）增长8.3%。

附图 图自Vietnam+

侨汇——信任资本流与发展杠杆

2025年胡志明市侨汇收入超过103亿美元，有助于巩固金融基础，成为“信任资本流”的生动象征，也是推动重要体制突破的动力，进而有效发挥这一资源的力量。

胡志明市引导侨汇流向科技与创新领域

胡志明市引导侨汇流向科技与创新领域

胡志明市正在重新定位侨汇在经济中的作用，即从单纯的外汇来源转变为资本市场的一个组成部分。通过这种方式，胡志明市旨在引导资金流向创新领域，助力实现将本市建设成为国际金融中心并实现长期可持续增长的目标。

更多

附图。图自越通社

越南建议中国保障对越南航空业的燃料供应

越南航空局建议中国民用航空局考虑指导相关航空燃油供应商，包括中石化、中国海洋石油集团有限公司（CNOOC）根据所签署的合同，继续为越南的航空燃油进口商维持充足、稳定的航空燃油供应。

近100吨越南果蔬通过空运进军阿联酋市场。图自越通社

近100吨越南果蔬通过空运进军阿联酋市场

越通社驻开罗记者报道，露露国际集团（Lulu Group International）4月18日租用飞机，将超过98吨新鲜果蔬从越南运往阿拉伯联合酋长国（UAE）。这是该集团首次采用航空运输方式从越南进口农产品，此举正值中东地区物流活动出现较大波动之际。

和发集团是越南一家大型私营企业。集团的钢铁产品不仅满足国内需求，还远销全球40个国家和地区。图自越通社

第68号决议：释放民营部门资源，重塑首都面貌

越共中央政治局于2025年5月4日颁布关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议（以下简称“第68号决议”），正成为河内企业界，特别是交通基础设施与城市建设领域的“新风向”。凭借新机制的加持与企业的积极参与，民营经济集团有望实现“华丽转身”，为改变首都面貌做出贡献。

自4月18日起，该市将增投53辆电动公交车。图片来源：越通社

4月18日起河内市增投53辆电动公交车

河内市建设局17日称，自4月18日起，该市将增投53辆电动公交车。此举使河内全市绿色能源公交车总数提升至近700辆，占公交车辆总数的35%以上。

第23届越南国际印刷及包装工业展上展示的多款自动化机械设备。图自越通社

推动国有企业创新 为经济增长注入动力

越共中央政治局2026年1月6日颁布第79号决议（79-NQ/TW），不仅确立了国有经济的主导地位，还对创新管理方式、提高经营效率及增强国有企业竞争力提出了更高要求。专家普遍认为，该决议的核心在于实现从“行政管理思维”向“现代治理思维”的转变，从而为新发展阶段的经济增长注入新动力。

由乐鸿福投资发展股份公司作为投资方、位于兴安省美豪坊的保障性住房区已正式投入使用。图自越通社

商品房供应大幅减少，保障性住房发力提速

2026年第一季度，房地产市场呈现出截然不同的走势，商业性住房供应量持续大幅减少，而保障性住房在系列扶持政策的推动下开始发力提速。越南建设部发布的数据显示，市场正进入明显的两极分化阶段——一方面是长期面临的供应短缺压力，另一方面则是市场对通过保障性住房计划实现重新平衡的殷切期待。

广宁省建设厅与美国东北海事学院正式签署关于蜜蜂—鸿蔑（Con Ong – Hòn Nét）港区及广宁海运倡议战略合作的谅解备忘录。图自越通社

广宁省推动与美国伙伴在海港及海运领域的战略合作

4月16日，广宁省建设厅与美国东北海事学院在广宁省人民委员会总部正式签署关于蜜蜂—鸿蔑（Con Ong – Hòn Nét）港区及广宁海运倡议战略合作的谅解备忘录。这是旨在实现当地可持续海洋经济发展目标和建设智慧海洋生态系统的重要一步。

会议现场。图自越通社

富寿省在中国上海开展投资促进活动

4月16日上午，富寿省人民委员会主席陈维东主持了与上海39家大型企业和集团代表的投资促进会。目前，在富寿省开展的中资项目180个，总投资额35.7亿美元，占外商直接投资总额的约26%。