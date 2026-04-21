推动越南与南太平洋各国的合作

越通社河内——4月21日，越南驻新西兰兼驻萨摩亚大使潘明江在萨摩亚首都阿皮亚向萨摩亚独立国元首图伊马莱阿利法诺·瓦莱托阿·苏阿劳维二世（Tuimalealiifano Va’aletoa Sualauvi II）递交国书，正式出任越南社会主义共和国驻萨摩亚独立国特命全权大使（非常驻）。



潘明江在仪式上发表讲话时强调，他将竭尽全力推动两国友好合作关系今后更加蓬勃发展。他坚信，在双方共同努力下，双边合作关系将日益走深走实并富有成效；同时希望双方继续在地区及国际多边论坛上加强协调与相互支持。



图伊马莱阿利法诺强调，萨摩亚与越南的合作潜力巨大。他希望两国加强互助，促进优先领域的合作，继续在多边论坛上互相支持，携手有效应对全球挑战。值此机会，他祝愿潘明江大使在萨摩亚的工作任期中将取得圆满成功。



在此期间，潘明江礼节性拜会了萨摩亚代理总理兼财政部部长，分别会见了萨摩亚外交贸易部、自然资源与环境部、商业、工业与劳工部以及萨摩亚商会等部门和协会领导人，同时与萨摩亚部分伙伴和企业代表会面，就挖掘两国合作潜力、利用合作机遇，加强两国合作关系的方向和措施交换了意见。



萨摩亚独立国是位于南太平洋的国家，人口约22万人，总面积约2842平方公里。越南与萨摩亚于1994年3月9日正式建立外交关系。（完）

越通社