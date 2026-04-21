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越南外交部副部长黎氏秋姮会见爱尔兰驻越大使法林

4月21日下午，越南外交部副部长黎氏秋姮在外交部驻地会见了爱尔兰驻越大使狄德拉·尼·法林（Deirdre Ní Fhallúin），就促进双边合作的措施，落实越共中央总书记、国家主席苏林2024年10月访爱的成果并纪念越爱建交30周年（1996-2026年）等事宜交换了意见。

越南外交部副部长黎氏秋姮会见爱尔兰驻越大使法林。图自越通社
越南外交部副部长黎氏秋姮会见爱尔兰驻越大使法林。图自越通社

越通社河内—— 4月21日下午，越南外交部副部长黎氏秋姮在外交部驻地会见了爱尔兰驻越大使狄德拉·尼·法林（Deirdre Ní Fhallúin），就促进双边合作的措施，落实越共中央总书记、国家主席苏林2024年10月访爱的成果并纪念越爱建交30周年（1996-2026年）等事宜交换了意见。

会见时，黎氏秋姮建议双方继续加强政治互信，加强各级代表团的互访，在两国建交30周年之际开展青年、大学生、文化、艺术等交流活动，推动爱尔兰早日批准《越欧投资保护协定》（EVIPA），为经济合作注入新动能，维持与扩大针对越南留学生和研究生的爱尔兰奖学金项目（Ireland Fellows Programme），鼓励爱尔兰旅游企业参加越南大型旅游活动，在爱尔兰担任欧盟理事会主席国期间加强协调配合。

狄德拉·尼·法林表示，2023-2025年阶段，在爱尔兰的越南留学生及赴越观光的爱尔兰游客人数均积极增长。值此两国建交30周年之际，爱方希在越举办音乐会、爱尔兰风土人情形象推介会等活动，并分享了担任欧盟理事会主席国期间的优先事项。

双方一致同意继续加强高层以及各级代表团的互访，联合举行贺电交换、电影节、艺术展、音乐表演和民间交流等系列庆祝两国建交30周年的活动。

值此机会，黎氏秋姮与越南驻爱尔兰名誉领事帕特里克·麦基伦（Patrick McKillen）就促进科技、经贸、投资和民间交流等领域的合作关系，支持两国企业加强对接等措施交换了意见。帕特里克·麦基伦对双边合作前景充满信心，并承诺将继续为推动两国友好关系提升到新高度作出贡献。（完）

越通社
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