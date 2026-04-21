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中国驻越南大使何炜：苏林总书记首访中国意义深远 中越关系迈入更高水平发展阶段

围绕越共中央总书记、国家主席苏林就任后首次出访中国一事，中国驻越南大使何炜在接受采访时表示，此访具有里程碑意义，取得巨大成功，将被载入中越友好交往史册，并对双边关系及地区发展产生深远影响。

中国驻越南大使何炜在中越媒体吹风会上接受记者采访。图自越通社
中国驻越南大使何炜在中越媒体吹风会上接受记者采访。图自越通社

越通社河内——围绕越共中央总书记、国家主席苏林就任后首次出访中国一事，中国驻越南大使何炜在接受采访时表示，此访具有里程碑意义，取得巨大成功，将被载入中越友好交往史册，并对双边关系及地区发展产生深远影响。

何炜指出，此次访问在时间安排与行程设计上均具有鲜明象征意义。访问正值习近平对越南进行历史性访问一周年之际展开，在短时间内实现两党最高领导人再次会晤，充分体现出中越关系的高水平与特殊性。他认为，越方在国家发展新阶段开启之际即将中国作为首访国家，生动展现出对发展对华关系的高度重视以及将其置于外交优先方向的明确取向。

此次访问在时间安排与行程设计上均具有鲜明象征意义。访问正值习近平对越南进行历史性访问一周年之际展开，在短时间内实现两党最高领导人再次会晤，充分体现出中越关系的高水平与特殊性。

在总结访问特点时，何炜以多个“首次”概括此次行程。他介绍，这是越南最高领导人以新身份首次出访即选择中国，也是外国国家元首首次访问雄安新区，同时还是首次在访华期间进行跨越五个省份、总里程约2500公里、历时超过10小时的高铁行程。这些安排不仅集中展示了中国高质量发展的成就，也为越方深入了解中国式现代化提供了直观窗口。

在成果方面，何炜认为，此访在政治互信、务实合作和多边协调三方面取得重要进展。

在政治层面，他表示，两党最高领导人围绕事关全局和长远的战略性问题进行了深入沟通，为中越关系未来发展把舵定向。双方发表的联合声明内涵丰富，明确提出推动构建“更高水平的中越命运共同体”。何炜指出，从“构建”到“加快构建”，再到“更高水平”，这一表述变化反映出双边关系不断深化，也向国际社会传递出两国坚持社会主义发展道路的稳定性与连续性。

在务实合作方面，何炜表示，访问期间越方派出高规格代表团，涵盖多位中央政治局委员及各领域负责人，在北京、河北、广西等地开展密集活动。代表团参访雄安新区、中国共产党历史展览馆以及中国—东盟人工智能合作平台，并在高校发表政策演讲、参与科技创新交流。双方共签署30余项合作文件，覆盖党际、司法、公安、经贸及产业链供应链等多个领域，同时企业间也达成一系列合作协议。他认为，这些成果将两国领导人达成的战略共识细化为具体项目，为推进现代化建设提供了切实路径。

在人文交流方面，双方宣布启动2026年至2027年中越旅游合作年。何炜指出，这一举措是在此前人文交流年基础上的进一步拓展，将为促进人员往来、增进民心相通提供新动力。

在多边层面，何炜表示，在当前国际形势复杂多变的背景下，中越双方一致强调坚持和平发展、合作共赢，反对单边主义和保护主义，维护全球产业链供应链稳定。越方明确支持中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议和全球治理倡议。何炜认为，这体现了两国作为发展中大国的责任担当，也为地区乃至世界注入更多稳定性和正能量。

谈及去年习近平访越以来双边关系的发展，何炜表示，可以用“全面提速”来概括。他指出，在两党最高领导人的战略引领下，双方高层交往密切程度前所未有，通过互访、热线沟通、互致信函等多种形式保持常态化沟通；务实合作成果丰硕，全年双边贸易规模再创新高，中国继续保持越南最大贸易伙伴地位；人文交流持续升温，人员往来和教育合作显著增长，进一步夯实了双边关系的社会基础。

何炜还指出，当前正值中国“十五五”开局之年与越南推进落实发展战略的重要阶段，中越关系面临前所未有的发展机遇。他认为，一个持续扩大开放、发展目标清晰的中国，将为包括越南在内的地区和世界经济注入更多动力。

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中国驻越南大使何炜在中越媒体吹风会上接受记者采访。图自越通社

在展望未来时，何炜表示，中越双方应在政治互信、治国理政经验交流、务实合作及多边协调等方面持续发力。他强调，两国应深化战略对接，加强基础设施互联互通，推动产业链供应链合作，同时坚定支持多边主义，在国际和地区事务中加强协作。

针对两国铁路合作问题，何炜指出，铁路互联互通已成为当前经贸合作的战略重点。访问期间，“高铁”成为重要关键词，越方领导人通过实地体验深入了解中国铁路发展水平。他介绍，目前双方正重点推进越南北部三条标准轨铁路项目，其中老街—河内—海防铁路已启动建设，相关可行性研究取得重要进展，其余线路规划也在加快推进。他认为，铁路互联互通不仅有助于提升跨境运输效率、扩大贸易规模，也将推动区域互联互通与产业链协同发展，提升越南在全球供应链中的地位。

在经贸合作方面，何炜表示，中越合作正从传统领域向新兴领域拓展。双方将加强在人工智能、绿色能源、数字经济等领域合作，推动产业转型升级。同时，他指出，应以开放合作为基础，共同维护产业链供应链安全稳定，推动贸易结构更加平衡。

对于当前国际形势，何炜强调，中越作为社会主义邻邦和重要发展中经济体，应共同承担维护地区与世界和平稳定的责任。他认为，在全球不确定性上升背景下，中越保持关系稳定本身就是对世界的重要贡献。双方应继续深化政治互信，加强多边协调，坚定支持以联合国为核心的国际体系，共同反对单边主义和保护主义。

何炜表示，随着中越命运共同体建设不断走深走实，两国合作将持续提质升级，不仅为两国人民带来更多福祉，也将为地区乃至全球的和平、稳定与发展作出更大贡献。（完）

越通社
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