旅日越侨为年轻一代传承母语献计献策

越通社河内 —— 越通社驻日本记者报道，在海外越南人社群日益壮大的背景下，如何为年轻一代保护和传承越南语已成为众多家庭、社团和外交代表机构共同关心的问题。



4月18日，越南驻日本福冈总领事馆与全球越南语及越南文化教学网络在福冈市总领事馆馆舍联合举行“日本九州心中的越南语”活动。



出席活动的有越南驻福冈总领事郑氏梅芳、国家海外越南人委员会副主任吴氏清梅，以及越南各社团代表、越南语班级师生、家长以及在日越南人代表。



在座谈会上，与会代表表示，在日越裔儿童数量快速增长，但越南语使用环境日益缩小，不少家长面临子女无法用越南语与亲人顺畅交流的困难。各意见指出了学习越南语的三大挑战，即缺乏师资、缺乏合适的教材以及时间和地理上的障碍。



郑氏梅芳总领事表示，总领事非常重视越南语教学与传播工作，越南语的保护与传承始终贯穿在外事活动中。郑氏梅芳总领事建议当地政府为越南人社群提供生活和学习场地的支持。



在福冈市的越南侨民及其家人参加了活动。图自越通社

实际上，有多种越南语教学与传播活动已经实施，如线上线下相结合的教学以克服地理距离；将语言学习与文化体验（如包粽子、民间游戏、越南春节）相结合，激发儿童兴趣。部分地区还构建了“语言之家”模式，以家庭为中心传承越南语，并结合视频、歌曲、互动游戏等数字化教材，让儿童随时随地学习。此外，各地区之间需要加强联系，以分享经验并组织联合教学。



代表们认为，维持一个越南语教学班比开设该班更为重要。此外，越南语教学工作需要系统化组织，而非零散模式。这要求各代表机构、专业组织、社团与家庭之间加强联动，同时开发教材、培训师资并组织辅助文化活动。



在此期间，活动组委会还发起了“快乐学越南语，铭记胡伯伯恩情”竞赛，面向多个群体，形式多样，如讲故事、唱歌、绘画、制作视频等。组委会期望借此为越南语重新回到在日越南家庭和社群日常生活中注入新的动力。（完）