社会

旅日越侨为年轻一代传承母语献计献策

越通社驻日本记者报道，在海外越南人社群日益壮大的背景下，如何为年轻一代保护和传承越南语已成为众多家庭、社团和外交代表机构共同关心的问题。

4月18日举行的“日本九州心中的越南语”活动。图自越通社
4月18日举行的“日本九州心中的越南语”活动。图自越通社

越通社河内 —— 越通社驻日本记者报道，在海外越南人社群日益壮大的背景下，如何为年轻一代保护和传承越南语已成为众多家庭、社团和外交代表机构共同关心的问题。

4月18日，越南驻日本福冈总领事馆与全球越南语及越南文化教学网络在福冈市总领事馆馆舍联合举行“日本九州心中的越南语”活动。

出席活动的有越南驻福冈总领事郑氏梅芳、国家海外越南人委员会副主任吴氏清梅，以及越南各社团代表、越南语班级师生、家长以及在日越南人代表。

在座谈会上，与会代表表示，在日越裔儿童数量快速增长，但越南语使用环境日益缩小，不少家长面临子女无法用越南语与亲人顺畅交流的困难。各意见指出了学习越南语的三大挑战，即缺乏师资、缺乏合适的教材以及时间和地理上的障碍。

郑氏梅芳总领事表示，总领事非常重视越南语教学与传播工作，越南语的保护与传承始终贯穿在外事活动中。郑氏梅芳总领事建议当地政府为越南人社群提供生活和学习场地的支持。

vnanet-potal-nhat-ban-kieu-bao-tai-kyushu-hien-ke-giu-gin-tieng-viet-cho-the-he-tre-8711517.jpg
在福冈市的越南侨民及其家人参加了活动。图自越通社

实际上，有多种越南语教学与传播活动已经实施，如线上线下相结合的教学以克服地理距离；将语言学习与文化体验（如包粽子、民间游戏、越南春节）相结合，激发儿童兴趣。部分地区还构建了“语言之家”模式，以家庭为中心传承越南语，并结合视频、歌曲、互动游戏等数字化教材，让儿童随时随地学习。此外，各地区之间需要加强联系，以分享经验并组织联合教学。

代表们认为，维持一个越南语教学班比开设该班更为重要。此外，越南语教学工作需要系统化组织，而非零散模式。这要求各代表机构、专业组织、社团与家庭之间加强联动，同时开发教材、培训师资并组织辅助文化活动。

在此期间，活动组委会还发起了“快乐学越南语，铭记胡伯伯恩情”竞赛，面向多个群体，形式多样，如讲故事、唱歌、绘画、制作视频等。组委会期望借此为越南语重新回到在日越南家庭和社群日常生活中注入新的动力。（完）

越通社
#越南驻日本福冈总领事馆 #越南语 #越南文化 #越南语教学 #日本福冈市 #日本九州心中的越南语 #越日 #第80号决议 日本
关注 VietnamPlus

从决议到实践

相关新闻

2005年9月举行的全球越南语与越南文化教学网络成立仪式。图自越通社

系列推崇越南语活动将于今年在葡萄牙举行

在“弗朗西斯科·德·皮纳与国语字历程——越葡文化桥梁”项目框架内，越南文化推崇协会（APCV）将与葡萄牙瓜尔达市（Guarda）政府合作，于10月7日至8日在当地举办系列文化与社区对接活动。

更多

海防市黎青毅坊鸿光高中学生一节使用外语和模型教学的数学课。图自 越通社

培养“全球公民”一代的教育

通过国际竞赛激发学生的学习与创新热情，特别注重学校的外语教学是海防市落实越共中央政治局2025年8月22日颁布的关于实现教育培训突破性发展的第71-NQ/TW号决议的基础。

附图。图自越通社

为E10汽油冲刺 企业完成基础设施和供应准备

落实越南政府总理关于加快推进从传统矿物汽油向E10生物燃料汽油转型的指示，河静省的汽油、液化气经营企业正在完成基础设施和供应方面的最后准备工作。截至目前，各头部企业已准备就绪，将从2026年4月起将E10汽油广泛投入市场，确保不发生供应中断。

研究所已成功救治了多种与压力相关的特殊疾病，如潜水事故、减压病以及压力性损伤等。图自越通社

海防市致力筑牢全民健康保障体系

海洋医学研究所是海洋岛屿地区人民的领先医疗卫生机构。凭借在特殊医疗领域所作出的突出贡献，海洋医学研究所已率先落实越共中央政治局2025年9月9日颁发关于加强保护、照顾和提升人民健康水平的突破性举措的第72-NQ/TW号决议。

越南国家副主席武氏映春向当地宗教组织及少数民族威望人士赠送了慰问品。图自越通社

越南国家副主席武氏映春出席永隆省各民族文化节

4月17日，永隆省委、人民议会、人民委员会及越南祖国阵线永隆省委员会在武文杰总理纪念区（中诚乡）隆重举行2026年永隆省各民族文化节。越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春，永隆省领导，以及少数民族乡贤和宗教组织代表共同出席了开幕式。

金瓯省大力推进宣传教育，向渔民和相关组织及个人宣传与普及打击IUU捕捞的法律法规。图自越通社

解除IUU“黄牌”警告：努力提高渔民的守法捕捞意识

据金瓯省人民委员会副主席黎文史介绍，为有效实现上述目标，金瓯省确定将大力推进宣传教育，向渔民和相关组织及个人宣传与普及打击IUU捕捞的法律法规、各地做出的努力、取得的成果、以及欧盟委员会第五次检查团提出的建议。

将木州打造成为西北地区富有魅力目的地。图自越通社

将木州打造成为西北地区富有魅力目的地

木州国家旅游区将被打造成为全国旅游发展的动力之一，力争到2045年发展成为具备配套且现代化社会与技术基础设施体系的国家级及国际级旅游、度假与文化中心；同时提供多样化、高质量、具有品牌特色及区域竞争力的旅游产品。

越共中央总书记、国家主席苏林与夫人同在北京越南留学生合影。图自越通社

在广西师大的越中关系“架桥人”

越通社驻北京记者报道，在中国广西师范大学，越南留学生的培训交流学习活动正在热烈展开，为促进教育对接和增进两国人民之间的相互了解作出贡献。

附图。图自越通社

《越南外语能力框架》发布

越南教育与培训部近日颁布关于《越南外语能力框架》的第33号通知。这是完善越南统一外语能力评价体系的关键一步。

庆和省南部地区在发展风电项目方面具有巨大优势。图自越通社

能源安全：全球动荡背景下越南面临的战略抉择

在中东地缘政治局势错综复杂、风险不断积聚的背景下，全球能源安全正面临前所未有的挑战。对于像越南这样开放程度高且正处于深度转型期中的经济体而言，这些影响不仅是间接威胁，更直接渗透到日常经济社会生活之中。