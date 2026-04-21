越中贸易往来保持积极增长态势 为推动两国关系发展注入动力

自1950年1月18日建交以来，越中关系全面发展，其中贸易是突出亮点。中国是越南最大的贸易伙伴之一，同时在越南的供应链和商品销售中扮演重要角色，越南也是中国在东盟的重要贸易伙伴。越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行的国事访问有望为双边贸易开辟新机遇，注入可持续发展动力。

凭借地理相近和消费习惯相似的优势，两国间的贸易往来保持积极增长态势。2025年，中国是越南最大的贸易伙伴。越南是中国在东盟最大的贸易伙伴，也是中国在全球的第四大贸易伙伴，双边贸易额达2564亿美元，增长24.8%。2026年前两个月，双边贸易额达667亿美元，较2025年同期增长30.2%。

越南向中国出口农产品、水产品、电子零件、纺织品、橡胶和原油等主要商品，其中，由于中国消费需求旺盛，农产品具有较大优势。反之，越南从中国进口服务于生产的机械设备、工业原材料和电子零件。两国商品结构的多样性有助于发挥各自的比较优势，为共同的经济发展作出贡献。

除了传统贸易，跨境电商发展迅速，成为越南企业特别是农产品进入中国市场的重要渠道。同时，两国间的交通和物流基础设施得到升级，包括高速公路、口岸、跨境铁路和海港，有助于降低运输成本、提高货物流通效率。在双边贸易持续增长的背景下，越南驻中国海口贸易促进办公室的建立有助于具体化双方的合作方向。

为了推动双边贸易，越南工贸部认为，需要改变进入中国市场的方式，向正贸贸易强力转型，逐步减少小额出口形式，并专注于高质量产品。各地方需要制定行业发展战略，发展大规模专业化的产区，并与市场信号挂钩。 （完）