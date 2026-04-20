简化行政手续 畅通ODA资金渠道

4月20日上午，在河内，越南财政部与亚洲开发银行（ADB）联合举办研讨会，宣介第119号议定，并介绍2026—2030年阶段吸引、管理和使用官方发展援助（ODA）资金及外国优惠贷款的方向。

第119号议定在分级授权方面作出多项创新，预计将显著缩短ODA资金及优惠贷款项目的准备和实施周期。

该议定的一项核心创新在于引入“贷款提议”机制，并进一步加大向地方和项目主管机构的分权力度。财政部债务管理与对外经济局代表表示，这一改革有望在项目准备阶段实现时间上的突破。

财政部债务管理与对外经济局副局长黄海：过去项目立项需依赖相关部委的意见征询进度，同时取决于项目是否纳入规划。经测算，一个项目从提出到完成立项通常至少需要6个月，而通过“贷款提议”机制，相关流程已压缩至1个月以内。

对于这一举措，国际组织普遍认为，简化行政程序、强化分级授权，是越南政府为落实国会于2025年底批准的公共投资法律改革所采取的迅速行动。

亚洲开发银行驻越南首席经济学家阮伯雄：这是政府为落实去年12月国会通过的公共投资及外债相关法律修订而采取的及时举措。从整体来看，这也是持续推进程序简化、强化地方及项目主管机构权责下放改革方向的重要一步。由此，各单位在项目策划、准备和实施过程中将拥有更大的主动性。

随着第119号议定这一新法律框架与长期战略同步出台，外界普遍预计，越南将更加透明、高效地使用外部贷款资金，在推动经济发展的同时，有效保障国家公共债务安全。(完）