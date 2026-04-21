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下龙湾至兰夏湾跨湾精品旅游航线开通运营

4月20日，连接广宁省下龙湾与海防市兰夏湾的游船正式投用，开启了一段独具特色的穿越遗产区域之旅。

游船载客参观下龙湾。图自越通社
游船载客参观下龙湾。图自越通社

越通社广宁省——4月20日，连接广宁省下龙湾与海防市兰夏湾的游船正式投用，开启了一段独具特色的穿越遗产区域之旅。

据悉，在广宁省巡州国际客运港和下龙国际客运港，由Bhaya游船有限责任公司和亚洲高端游船集团股份公司组织的两艘游船已正式起航，搭载游客参观游览下龙湾—兰夏湾每艘游船平均载有40名游客，主要来自中国台湾、韩国、美国和印度。

按计划，Bhaya 游船有限责任公司和亚洲高端游船集团股份公司将对这一观光航线实现常态化运营，每日运营一趟，逐步打造稳定、长期的跨区域旅游产品。

两个地方的主管部门也为游船运营创造有利条件，同时加强从严管理，维护治安秩序，严肃查处各类违法违规行为，确保营商环境的健康和可持续发展。

下龙湾至兰夏湾跨湾精品旅游航线投入运营，不仅丰富了旅游产品供给，也有助于落实广宁省与海防市关于保护与弘扬已获联合国教科文组织认定为世界自然遗产的下龙湾—吉婆群岛价值的合作承诺书。

这被视为促进高水平区域联动，缓解下龙湾和兰夏湾区域的局部承载压力，标志着广宁省与海防市遗产旅游空间联动迈出了新的步伐。

此前，3月26日，广宁省人民委员会与海防市人民委员会签署了关于下龙湾和兰夏湾内河水路客运船舶管理配合机制，自4月1日起正式实施。

根据配合机制，主管部门将为载客参观下龙湾—兰夏湾4条航线的游船颁发许可证。所有航线均为过夜游船，不组织当日往返观光行程，让游客能够拥有更充裕的时间深入体验并全面领略下龙湾与兰夏湾两大著名海湾的独特魅力。（完）

下龙湾与兰夏湾跨遗产区海上旅游线路正式开通。图自越通社

下龙湾与兰夏湾跨遗产区海上旅游线路正式开通

自4月1日起，广宁省与海防市正式实施跨遗产区客运方案，开通下龙湾与兰夏湾之间的海上旅游线路。这是两地落实合作承诺、发挥获联合国教科文组织评为世界自然遗产的“下龙湾-吉婆群岛”价值的重要举措。

越通社
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越南—新纪元

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