越南在中国开展旅游促进活动 精准发力吸引高消费客群

越通社河内4月21日——2026年，越南旅游业将在中国市场采取“突出重点、精准发力”的推广策略，旨在不仅实现游客数量的增长，更致力于提升游客质量，重点吸引高消费和长途逗留的客群。



越南国家旅游局副局长阮氏华梅近日表示，中国始终被确定为越南旅游业的支柱性重点市场。在新的阶段，推广工作将不再局限于大规模铺开，而是向深层次、高品质方向转型。



按计划，越南国家旅游局将在2026年举办两场大规模的旅游路演（Roadshow），为越中两国旅游企业及合作伙伴搭建直接对话与签署合作协议的平台。同时，越南旅游部门将组团参加中国国际旅游交易会（CITM），旨在进一步提升越南旅游形象在中国市场的品牌知名度。



除直接推广外，越南还将充分利用多边合作机制，结合旅游市场的季节性消费习惯，制定科学的客源开发周期计划，确保在合适的时间推出符合中国游客品味的差异化产品。



据越南国家旅游局观察，中国游客的消费行为正发生深刻变化。以往的“低价团队游”模式正逐渐被“高品质、重体验、高标准住宿”的深度游所取代。



针对这一趋势，越南各地方旅游管理部门及企业正在抓紧提升服务质量，丰富旅游产品供给。越南旅游业界认为，只有通过提升服务标准、设计专属高端线路，才能有效吸引中国高消费客群并提高其回头率。（完）

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