4·30和5·1日假期：河内加大力度提振旅游需求

越通社河内——据河内市旅游局消息，一系列位于郊区的创新旅游产品以及文化体验、传统工艺活动正同步展开，以在缓解中心城区压力的同时，提升今年4·30越南南方解放日及5·1国际劳动节假期的游客吸引力。



今年旅游活动的亮点是将旅游空间向巴维、朔山、香山、山西等周边地区拓展。这些地区重点推出生态旅游、度假康养、社区旅游及农业旅游，并深度融入当地文化体验。



从长远规划来看，河内市正致力于打造集度假康养与文化保护于一体的旅游品牌，通过增强社区参与度，推动旅游业可持续发展。



此外，全市范围内将举办20多项文化活动、展览及艺术表演，有望成为吸引游客的重要看点。



值得关注的是，在越南各民族文化旅游村，将举办名为“多彩莱州”的高原集市，再现丰富的民族文化。在娱乐领域，宝山天堂公园的“小马宝莉之乡——走进童话世界”活动，以及西湖水上乐园的“2026夏季海航”活动，将为游客提供多样化的体验。



在4月28日至5月1日期间，河内市旅游局将与胡志明主席陵管理委员会配合，向入陵瞻仰的游客免费发放饮用水、牛奶及面包。



除了举办各项活动外，河内市还加强城市景观整治，提升公共交通服务质量，并要求各旅游住宿接待单位公开标价，确保秩序安全及环境卫生。全市各大酒店及住宿场所也推出多项促销活动和优惠服务，旨在通过多种形式吸引游客。



对于旅行社领域，河内旅游业正致力于实现运输方式多样化，通过开发高质量的公路和铁路旅游产品，逐步减少对航空的依赖，升级出行体验，让交通工具成为旅程的一部分。



河内将继续促进旅游业朝着可持续、与康养和本地文化相结合、增进社区参与度的方向发展。凭借从产品、服务到基础设施的同步准备，首都旅游业有望在今年假期高峰期持续确立其作为河内魅力目的地的地位。（完）

越通社