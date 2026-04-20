文化

世界咖啡遗产论坛：连接全球咖啡文化与知识的对话空间

得乐省人民委员会与联合国教科文组织、胡志明市文化大学以及越南中原传奇集团（Trung Nguyen Legend）于4月17日至19日在邦美蜀坊咖啡世界博物馆联合举行题为“从多样化传统走向人类共同的活态遗产”的世界咖啡遗产论坛。

泰国、哥伦比亚和巴勒斯坦驻越大使在邦美蜀市咖啡园里体验当地咖啡文化。图自doanhnghiepkinhtexanh.vn
泰国、哥伦比亚和巴勒斯坦驻越大使在邦美蜀市咖啡园里体验当地咖啡文化。图自doanhnghiepkinhtexanh.vn

越通社得乐省——得乐省人民委员会与联合国教科文组织、胡志明市文化大学以及越南中原传奇集团（Trung Nguyen Legend）于4月17日至19日在邦美蜀坊咖啡世界博物馆联合举行题为“从多样化传统走向人类共同的活态遗产”的世界咖啡遗产论坛。

论坛吸引来自各中央部门、机关，咖啡大国驻越大使、总领事，以及国际组织，国内外专家和知名人士等诸多代表一同出席，共同营造多维度对话空间，体现咖啡在全球化背景下的跨学科与跨文化属性。

该论坛是高级别国际对话空间，有助于进一步阐明咖啡作为“活态遗产”的认知，其具备“连接人与人、社区与社区以及不同文明”的能力，有望成为促进和谐、创造力与可持续发展的共同语言。

关于咖啡遗产、文化及未来的高级别国际对话论坛

得乐省人民委员会副主席陶美强调，该论坛不仅是学术与实践交流的场所，更是在全球化背景下进一步阐明咖啡遗产的突出价值，促进不同咖啡文明之间的对话，互换国际社会在保护非物质文化遗产方面的经验，特别是根据联合国教科文组织2003年通过的《保护非物质文化遗产国际公约》所开展的有效保护模式的切实举措。

世界咖啡遗产论坛共收到来自国内外科学家与专家的近40份学术报告，其中作者从经济、社会、文化、遗产学到加工技术、全球供应链及可持续发展等多个角度探讨咖啡议题。

其中，14份具有代表性的学术报告在论坛期间举行的 “世界咖啡历史”、“咖啡种植与生产流程”、“全球消费文化与咖啡遗产的发展历程”、“保护与可持续发展中的良好实践”四场讨论上阐述，深入讨论咖啡作为全球遗产的多重价值。

在论坛框架内，组委会还举行多项活动，让代表们能够全方位地体验越南咖啡的价值，如物质咖啡、社会咖啡以及精神咖啡超越了单纯的农产品或经济产业范畴，被视为与社区身份认同和生活方式紧密相连的“活态遗产”。

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嘉莱省一个应用咖啡智能种植模式的咖啡园。图自越通社

越南咖啡与全球流动中“活态遗产”的愿景

从遗产学角度来看，联合国教科文组织（UNESCO）驻越首席代表乔纳森·贝克（Jonathan Baker）表示，根据2003年《保护非物质文化遗产国际公约》，遗产不应被理解为一种物体或产品，而是知识、技能、社会习惯以及社区所认同为自身文化生活一部分并代代相传的各种意义。”

在人类咖啡发展的历史进程中，咖啡从来都不仅仅是一种作物的历史，而更是交流、贸易、知识、创造、发展愿望以及人与人之间持续相遇与互动的历史。

从埃塞俄比亚、也门、奥斯曼帝国，到欧洲、美洲，再到亚洲与越南，每一片土地和每一个国家在接受咖啡的过程中，都以各自的身份特征、文化记忆与独特价值不断丰富其共同内涵，从而形成一个多样而独特的文化生态系统，并在全球流动中彼此连接。

在这一背景下，越南具有特殊地位，不仅是世界主要咖啡生产与出口国之一，也具备形成丰富多样且独具特色的咖啡文化的有利条件。尤其是在得乐省邦美蜀市，咖啡与本土知识体系紧密相连，涵盖种植、护理、采收、加工、品鉴、文化礼仪以及围绕咖啡组织日常生活等多个方面，汇聚了“活态遗产”的价值。这些价值需要得到保护与传承，并在当代生活中持续焕发活力。

2025年3月，越南文化、体育与旅游部向“得乐咖啡种植与加工知识”颁发国家级非物质文化遗产认证，对当地咖啡与知识体系、社区创造力以及人—自然—文化之间和谐关系给予充分肯定。

在当今世界面临诸多社会连接与可持续发展挑战的背景下，将越南咖啡定位为“活态遗产”，有助于将越南咖啡打造成为和谐、创造力与可持续发展的共同语言，使不同文化得以共存、相互尊重并共同发展，从而为人类文明作出贡献等。（完）

越通社
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