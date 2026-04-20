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越南各民族文化日：俄都族拴线仪式

在俄都族的文化生活中，拴线仪式不仅是一种习俗，更是精神信仰象征以及关于人在宇宙中地位的理解。

拴线仪式是迎雷仪式中的一重要部分，汇聚了信仰与希望，从老人到小孩均可参与。图自越通社
拴线仪式是迎雷仪式中的一重要部分，汇聚了信仰与希望，从老人到小孩均可参与。图自越通社

越通社河内 ——在俄都族的文化生活中，拴线仪式不仅是一种习俗，更是精神信仰象征以及关于人在宇宙中地位的理解。

当一年中第一声春雷响起时，便是俄都族进入其生命周期最重要仪式——“迎雷礼”的时刻。拴线仪式是迎雷仪式中的一重要部分，汇聚了信仰与希望，从老人到小孩均可参与。

乂安省俄眉乡旺门村的长老、巫师罗文强表示，在俄都族同胞的观念里，每个人都有“魂魄”。“魂魄”可能因恐惧、疾病或周围世界的无形影响而离开身体。当魂魄虚弱或“走失”时，人会变得疲倦、生病，甚至遭遇灾祸。因此，“守住魂魄”成为精神生活中的必要需求。拴线仪式便源于这一信仰。

成人之间也会在彼此手腕上拴线，寓意将灵魂牢牢拴在身体中，以保健康平安，在上山劳作、狩猎、经商等过程中一切顺利。

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成人之间也会在彼此手腕上拴线，寓意将灵魂牢牢拴在身体中，以保健康平安。图自越通社

在手腕上绑过线的人须将其一直佩戴在身，任何场合都不可取下，直至次年的迎雷仪式为止。

迎雷仪式、绑线招魂礼、入族命名仪式等是俄都族极具代表性的精神文化仪式，体现出该民族独特而深厚的文化特质。

俄都族是全国五个最少人口的少数民族之一，主要聚居在乂安省俄眉乡旺门村，共有100多户、人口总数近350人。在政府的关心与支持下，近年来俄都族群众的文化生活水平和公共文化设施有了显著改善。值得一提的是，俄都族人始终有意识地保护和弘扬本民族的传统文化与信仰特色。

俄都族的“迎雷礼”于2025年6月被越南文化体育旅游部列为国家级非物质文化遗产，属于社会习俗和信仰类型。（完）

越通社
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