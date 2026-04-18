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历经120余年，顺化国学高中始终是当地居民及游客来到古都时的热门打卡点。图自越通社
顺化国学高中占地逾一万平方米，依香江而建、环境清雅。学校根据成泰八年九月十七日（1896年10月23日）御旨，并依1896年11月18日印度支那总督府法令正式创立。图自越通社
校门为两层古典建筑，上层为木结构，覆以黄琉璃瓦，古意盎然。右侧矗立着建于成泰八年的龙马影壁，这一历史遗迹历经百年，至今仍保存完好。图自越通社
120余年来，顺化国学高中成为顺化最负盛名的学校之一，曾培养出多位杰出领导人，如胡志明主席、陈富总书记、武元甲大将等。图自越通社
顺化国学高中的独特之处在于各教学楼均采用法式古典建筑风格，展现出浓郁的顺化文化气息。图自越通社
校园内设有4栋主要建筑，包括教学楼、体育馆及纪念馆等功能区。图自越通社
无论从何处凝望，这座校园皆散发着典雅隽永的古典之美。图自越通社
从窗框、瓦顶到长廊与古老台阶等一切都充满诗意，仿佛带人穿越时光，回到上个世纪。图自越通社
每逢4月初，暑气未起、气候宜人，这里便成为年轻人和游客纷至沓来的热门打卡地。图自越通社
走进顺化国学高中：古都中心的百年古典建筑地标
这所拥有百余年历史的学校，以其古朴典雅之美，在一代又一代学子心中留下深刻印记，也成为市民和游客来到顺化时的必访之地。
2026年04月18日星期六 09:00
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#顺化国学
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