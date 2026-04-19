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尽管面积不大，草洲岛却扼守于北部湾南部入口，具有重要的战略地位。图自 越通社
草洲岛上的主权旗杆是许多游客踏上这座前哨岛屿后的第一站。图自 越通社
草洲岛上的英雄烈士纪念碑见证了战争年代一代代干部和战士的牺牲，是一处具有深刻意义的瞻仰与缅怀场所，吸引众多游客前来参观。图自 越通社
草洲岛灯塔作为海上引航的重要工程，是游客探访这座前哨岛屿时颇受青睐的打卡点。图自 越通社
以“绿色岛屿—原生态—差异化体验”为发展理念，草洲岛正逐步在海岛旅游版图上形成独特标识。图自 越通社
由于避风港规模较小、港口入口狭窄，大型船只难以靠泊草洲岛码头，成为制约岛上交通联通的原因之一。图自 越通社
草洲岛海洋保护区面积约4300公顷，栖息着954种生物，其中包括260余种鱼类和137种珊瑚；部分珊瑚礁被评为越南发育状况良好的类型。图自 越通社
草洲岛海洋保护区面积约4300公顷，栖息着954种生物，其中包括260余种鱼类和137种珊瑚；部分珊瑚礁被评为越南发育状况良好的类型。图自 越通社
游客乘坐高速船抵达草洲岛。图自 越通社
草洲岛——在浩瀚海域中苏醒的“绿色明珠”
在广治省以东海域，这座在战争年代曾被称为“钢铁之岛”的岛屿，如今展现出截然不同的面貌：更加葱郁、更加宁静。
2026年04月19日星期日 09:00
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