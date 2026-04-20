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庆和省都荣坊的波克朗加莱塔展现出古朴典雅之美。图自 越通社
庆和省都荣坊的波克朗加莱塔展现出古朴典雅之美。图自 越通社
庆和省都荣坊的波克朗加莱塔历经岁月洗礼，依然保留着精致细腻、线条分明的建筑风貌。图自 越通社
庆和省都荣坊的波克朗加莱塔历经岁月洗礼，依然保留着精致细腻、线条分明的建筑风貌。图自 越通社
波克朗加莱国王雕像安置于主塔内。图自 越通社
波克朗加莱国王雕像安置于主塔内。图自 越通社
波克朗加莱塔群坐落于庆和省都荣坊的槟榔山丘之上。图自 越通社
波克朗加莱塔群坐落于庆和省都荣坊的槟榔山丘之上。图自 越通社
庆和省都荣坊的波克朗加莱塔是现存较为完整且最具美感的占婆建筑之一。图自 越通社
庆和省都荣坊的波克朗加莱塔是现存较为完整且最具美感的占婆建筑之一。图自 越通社
占族少女在庆和省都荣坊波克朗加莱塔举行的卡特节上翩翩起舞，迎接节日到来。图自 越通社
占族少女在庆和省都荣坊波克朗加莱塔举行的卡特节上翩翩起舞，迎接节日到来。图自 越通社
主塔门拱处镶嵌着湿婆神浮雕。图自 越通社
主塔门拱处镶嵌着湿婆神浮雕。图自 越通社
主塔最外侧门柱上刻有古占文铭文。图自 越通社
主塔最外侧门柱上刻有古占文铭文。图自 越通社
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波克朗加莱塔：庆和省占婆建筑的历史印记

国家级特别建筑艺术遗迹波克朗加莱塔（庆和省）始建于13世纪末，供奉为发展水利灌溉体系作出重要贡献的波克朗加莱国王。

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