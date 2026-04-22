清化省山区群众的有效出路

越通社清化——近年来，清化省许多山区乡村的农村面貌正逐渐发生着更加积极的转变。从那些地处偏远、房屋简陋、民众生活主要依赖靠天吃饭的旱田耕作的村寨，如今已出现越来越多坚固的房屋、整洁的村路巷弄，人民生活较前更加温饱。促成这一变化的重要因素之一，是将越南公民送往国外务工的计划，正在为山区群众开辟一条有效、可持续的出路。

田卢乡现有近200户家庭有子女在国外务工。大部分家庭在有亲属出国劳务后摆脱了贫困和近贫状态，许多家庭依靠定期寄回的稳定收入逐渐变得富裕，甚至致富。图自越通社

过去，由于收入不稳定，居住在田卢（Điền Lư）乡筹（Triu）村的黎氏亥一家在供两个孩子读书方面遇到了诸多困难。意识到家庭经济拮据，她决定让大女儿去国外从事合同制工作。在日本工作5年后，女儿不仅收入稳定，还在当地组建了家庭并长期定居。有了经济基础，女儿经常寄钱回家，帮助父母修缮了从前破旧的房屋，如今房子变得宽敞坚固。



看到赴国外合同制工作的显著成效，黎氏亥的二儿子婚后因家乡工作不稳定，也在姐姐的资金支持下前往韩国工作。黎氏亥分享说，在国外工作期间，儿子还利用空闲时间学习机械修理技术。他计划合同期满回国后，用积蓄在家乡开办一个生产车间。



不仅黎氏亥一家，筹村目前已有数十户家庭有子女参与国外务工，从而逐步改善了生活，实现了脱贫。



田卢乡文化社会处处长黎氏姮表示，将越南公民送往国外合同制工作的计划正成为当地经济发展和减贫工作中成效显著的出路。目前，全乡有近200户家庭有子女在国外务工。大部分有亲属参与该计划的家庭都已摆脱了贫困和近贫状态，许多家庭生活水平提高，甚至依靠定期汇回的稳定收入变得富裕起来。



贵良乡中水村是一个还面临诸多困难的山区村庄。近年来，随着越南劳务输出计划的开展，该村已有12名劳动力赴国外务工，为许多家庭打开了可持续脱贫的路径。



中水村党支部书记张功幸表示，自从有了劳务输出计划，民众的认识发生了显著变化，许多家庭大胆送子女出国务工并取得了非常积极的成果，为消除贫困、建设新农村作出了贡献。

贵良乡中水村裴氏历一家的新居宽敞整洁，是用儿子赴韩国劳务输出寄回的钱修建的。图自越通社

裴氏历一家就是一个鲜明的例证。以前，她家是贫困户，生活十分艰难。经过宣传和咨询，她家决定让儿子前往日本务工。至今，她的儿子工作稳定，收入可观，经常寄钱回家，帮助家庭还清了过去的债务，并建起了宽敞的新房。家庭不仅脱了贫，还有了积蓄，为儿子日后回国创业提供了资金。



贵良乡人民委员会副主席张文线表示，确定劳务输出是提高群众收入的重要方向，近年来，该乡积极宣传、创造条件，让适龄劳动者参与该计划。仅2025年一年，贵良全乡就有21名劳动力赴国外务工。这些劳动者均有稳定工作，人均月收入约3000万越盾，比在本地工作高出数倍。



2025年，清化省创下了将超过1.1万名劳动者送往国外合同制工作的令人瞩目的里程碑，远超既定目标。更重要的是，劳务输出正成为推动经济社会发展的动力，帮助众多家庭脱贫、稳定生活，为改变农村面貌作出了贡献，尤其是在清化省的山区和困难地区。（完）