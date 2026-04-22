越南与韩国全面战略伙伴关系

2025年9月29日，在印度艾哈迈达巴德举行的2025年亚洲游泳锦标赛上，游泳运动员阮辉黄在男子1500米自由泳决赛中夺得金牌。这是越南游泳运动员历史上首次在这项传统上由中国、日本或韩国等强国争夺的洲际游泳锦标赛中夺冠。