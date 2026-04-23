越南北部首个风电场项目开工建设

越通社广宁省——4月23日，1号广宁风电场项目开工仪式在广宁省横蒲坊盖区举行。这是越南北部首个风电项目之一，开启了开发北部风能资源的新征程。



1号广宁风电场项目额投资近7.3万亿越盾（折合人民币19亿元），总装机容量200兆瓦，安装32台采用现代技术的风力发电机组。按计划，该项目将于2028年投入运营，每年可向电网输送清洁能源6亿千瓦时。



广宁省人民委员会副主席黎文映在开工仪式上发表讲话时强调，1号广宁风电场项目不仅带来经济效益，增加财政收入，为当地劳动者创造就业机会，还充分彰显广宁省在挖掘风能和太阳能资源潜力方面的创新精神。值得一提的是，该项目是从“棕色能源”向“绿色能源”转型进程中的重要里程碑，有助于落实越共中央政治局《关于到2030年保障国家能源安全、远景展望到2045年》的第70-NQ/TW号决议，同时也契合越共广宁省第十六次代表大会（2025-2030任期）提出的重点任务和突破方向。



黎文映要求投资方和承包商树牢责任意识，统筹调动整合各方资源，引进现代技术，确保项目按期、按质、按量完成；与此同时特别重视环境保护、劳动安全，并尽量减少对当地居民生活的影响。



1号广宁风电场项目开工仪式。图自越通社

在广宁省， 1号广宁风电场项目选址于横蒲坊和统一乡山区丘陵地带，这里地形独特、自然景观优美。据评价，广宁省是越南最具风电发展潜力的地方之一。该省拥有约250公里长的海岸线，位于受亚洲季风环流稳定影响的区域，具备开发陆上和海上风能的有利自然条件。根据专业研究，广宁省的风电总潜力可达1.3万兆瓦（海上）和2300多兆瓦（陆上），显示出其在可再生能源领域仍拥有巨大的发展空间。



认识到这一优势后，广宁省已主动将发展可再生能源目标纳入总体规划，并提议将多个风电项目补充列入国家电力发展规划。在2025—2035年阶段，广宁省提出风力发电量达4700兆瓦的目标。在这一战略中， 1号广宁风电场项目被视为一项具体举措，对可再生能源这一新领域发挥开路先锋作用。



在越南北部地区用电需求持续增长的背景下，新增像风电这样稳定、清洁且可再生的电力来源具有特别重要的意义。该项目不仅有助于缓解电力短缺压力，还能实现电力供应多元化，提升国家能源自主性并筑牢国家安全防线。更重要的是，风电作为一种零排放的绿色能源，将直接助力减少温室气体排放，落实关于应对气候变化的国际承诺等。（完）

