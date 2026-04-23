外交部记者会：越南多措并举保障国内燃料供应

越通社河内—— 4月23日下午，在外交部例行记者会上，回答记者关于在当前中东局势持续复杂多变的背景下越南为确保燃料供应所采取措施的提问时，越南外交部发言人范秋姮表示，越南政府一直主动同步实施多项解决方案，旨在确保国家能源安全，绝不让民众生产生活出现燃料短缺状况。



范秋姮表示，越南职能部门及燃料进出口企业一直与国外合作伙伴保持密切合作，保障全面、按期履行所签署的长期供应合同。这被视为保障能源供应来源、减轻世界能源市场异常波动影响的基本措施。



此外，越南还积极与其他多个合作伙伴进行探讨，实现燃料供应多样化，避免依赖特定市场。同时，严密监测国际和地区局势发展，以便及时提供参谋意见并提出相应的应对方案。



范秋姮强调，凭借在行政管理工作中的主动性与灵活性以及各部委与企业间的密切配合，越南完全具备确保燃料供应稳定的能力，在任何情况下均能有效服务于经济社会发展和民众生活的需求。（完）

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