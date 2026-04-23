越老特殊关系持续巩固并日益发展

越通社万象——越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将在对老挝进行正式访问期间，于4月23日上午出席了越南国家授予老挝国防部集体和个人独立勋章的颁发仪式。

阮新疆大将在仪式上致辞时表示，越老两国之间纯洁、模范、忠诚的特殊团结情谊是两国民族的宝贵财富，由两党、两国和两国人民历代领导人以及两国人民（包括越老两国军队指战员的英勇牺牲）用汗水和心血精心培育和守护。

阮新疆大将强调，实践证明，越老两国之间的团结和特殊关系是世界历史上“独一无二”的关系。两国命运紧密相连，一国的稳定与发展也是另一国稳定与发展的条件和动力。

越南国家向老挝国防部5个集体和39名个人颁发独立勋章和友谊勋章，旨在表彰老挝人民军为建设和加强“越老、老越伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略互信”关系所作出的重要贡献。同时，继续肯定并为进一步深化两国、两军、两国人民之间紧密、忠诚、如胶似漆的关系作出贡献。

老挝人民革命党中央委员、老挝国防部副部长、老挝人民军总参谋长赛查·贡马西上将在发表讲话时强调，老挝和越南是兄弟般的国家，有着共同的命运，拥有由伟大的胡志明主席、敬爱的凯山·丰威汉主席和苏发努冯主席缔造的特殊团结关系。几十年来，老越两国、两国军队和人民之间的特殊关系持续得到巩固并日益发展。

过去一段时间，越南党、国家、军队和人民向老挝党、国家、军队和人民提供了各方面支持和帮助。老挝军队和人民深刻认识到，老挝过去争取民族解放革命的胜利，以及当前的国家建设与发展事业，都与越南军队和人民的团结情谊和宝贵帮助密不可分。

赛查·贡马西上将表示相信，对于此次受表彰的集体和个人而言，他们的工作成绩和同志们的支持将有助于使老越、越老两党、两国、两国军队和人民之间的伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略互信关系继续得到巩固，日益开花结果、万古长青、世代相传。（完）