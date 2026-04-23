☕️越通社新闻下午茶（2026.4.22）

越通社河内——·4月23日上午，越南政府副总理胡国勇主持召开关于2026-2035年新农村建设、可持续减贫、少数民族和山区经济社会发展等国家目标计划落实情况及2026年底前需集中实施的重点任务方向的会议。阅读全文
·越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将在对老挝进行正式访问期间，于4月23日上午出席了越南国家授予老挝国防部集体和个人独立勋章的颁发仪式。阅读全文
·越南农业与环境部表示，韩国总统李在明及夫人金惠景对越南进行国事访问期间，越南农业与环境部部长郑越雄与韩国农林畜产食品部部长宋美玲签署了动植物检疫与兽医领域合作谅解备忘录，正式宣布两国互相开放经加工鸡肉市场。阅读全文
·2026年“人道主义月”期间，越南红十字会设定了至少筹集5000亿越盾的目标，用于在全国范围内开展各项人道主义活动。该信息于4月23日在河内举行的记者会上公布。此次活动的主题为“80周年——为社区而行的仁爱之旅”，旨在全国范围内推行人道主义活动，重点是提升该计划的持续性、透明度和有效性。阅读全文
·据越通社驻巴黎记者报道，值此赴法国出席联合国教科文组织（UNESCO）执行局第224届会议之际，4月22日，越南外交部副部长吴黎文向设在法国巴黎郊区蒙特勒伊市（Montreuil）的蒙特罗公园的胡志明主席敬献鲜花。阅读全文
·自4月23日15时，越南工贸部与财政部联合发布决定，继续大幅下调国内各类成品油价格。阅读全文
·4月23日，广宁1号风电场项目开工仪式在广宁省横蒲坊盖区举行。这是越南北部首个风电项目之一，开启了开发北部风能资源的新征程。阅读全文
·越通社驻欧洲记者报道，当地时间4月23日，越南驻奥地利共和国大使武黎泰皇在维也纳与奥地利和平中心主任托比亚斯·朗（Tobias Lang）举行工作会谈，旨在加强越奥两国在联合国维和行动人力培训及能力建设领域的合作。阅读全文
·4月22日，越南驻柬埔寨王国大使馆与越柬企业家协会联合举办了"2026年越柬企业对话会"。该活动旨在更新两国合作关系信息、分享企业间经验，为推动越南企业投资经营活动以及加强这两个邻国之间的经济合作关系作出贡献。阅读全文
·4月23日，越南内务部在胡志明市头顿坊举行宣传和指导制定2026-2030年行动计划的会议，以落实在越南实施《2026-2035年东盟文化社会共同体战略计划》的行动计划。阅读全文
·据越南教育与培训部4月22日晚发布的消息，参加第60届门捷列夫国际奥林匹克化学竞赛（IMChO）的越南代表团4名学生全部获得奖牌。该赛于4月15日至23日在俄罗斯联邦莫斯科举行。阅读全文
·4月22日下午，越南驻印度商务处举办了题为“加强越南—印度皮革制鞋与纺织服装领域对接合作与创新创意”线上研讨会。阅读全文
·4月22日，俄罗斯联邦圣彼得堡市档案委员会与越共中央办公厅档案局举行线上会议，总结双方自2021年签署合作协议以来的中期合作成果。阅读全文
·自4月15日起，所有通过新山一机场口岸入境越南、持签证的外国国籍旅客及定居国外的越南人（越侨）均须完成电子信息申报手续。阅读全文
·为响应2026年“世界创意和创新日”，2026年“科学创意”竞赛于4月21日正式启动。该竞赛为全国范围内热爱科研、勇于创新并致力于科学应用的个人及团队提供了竞技舞台，旨在推动全社会的科研热潮，特别是激发年轻一代的创新活力。阅读全文
·同奈省新开乡达功（Tà Cuông）村的斯丁族求雨节已得到复现并隆重举行，吸引了众多当地居民以及多个文化锣钲俱乐部前来参与交流。阅读全文（完）