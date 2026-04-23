越共中央书记处常务书记陈锦秀：完善机制体制，全力以赴实现两位数增长目标

越通社河内 ——4月23日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在河内主持召开与各省委、市委、四个办公厅及中央直属事业单位党委的2026年第一季度工作交班会。



据报告，2026年第一季度，越南宏观经济稳定，通胀得到控制，各大平衡得到保障，经济增长达7.8%以上，在困难重重的背景下，34个地方中有23个增长率超过8%，4个地方增长率超过10%；有效落实越共十四大决议，成功召开二中全会和第十六届国会及2026-2031年任期各级人民议会代表选举；同时保障社会民生、安全秩序，大力推进对外活动。



陈锦秀在会上发表讲话时表示，2026年第二季度工作量巨大，因此各省委、市委及机关单位需要发挥先锋精神，革新思维、工作方法，朝着务实、高效方向努力；加强密切协调，以处理日常及突发工作。



陈锦秀要求国会党委和政府党委协调，加快起草和颁布国会已通过的法律、决议的指导性文件；继续核查和完善体制、政策、法律，特别是在经济、投资领域，以实现两位数增长目标。要求部分地方按照越共中央总书记、国家主席苏林的指示抓紧完善省级规划；各党建部门按时完成呈报中央政治局、中央书记处的各项提案。



陈锦秀要求继续巩固国防安全，维护社会安全秩序；大力打击走私、假冒伪劣商品、网络犯罪；主动制止利用民族、宗教的活动，并斗争驳斥错误观点，为维护和平、稳定的发展环境作出贡献。同时，各机关需要提高战略研究、形势预测能力，大力推进信息宣传工作，营造社会共识等。



关于经济社会发展任务，陈锦秀要求保持宏观经济稳定，控制通胀，保障经济各大平衡；加快推进国家重点项目和公共投资资金到位，特别是科技领域的项目。各地需要关注保障就业、平抑物价，落实好社会民生、防灾减灾；同步发展文化、教育、医疗等领域；努力完成2026年社会保障性住房建设计划，朝向2028年完成100万套社会保障性住房的目标。



陈锦秀要求政府党委、教育培训部党委关注、保障学生有足够的教室，确保在边境乡建设248所九年一贯制寄宿学校的质量和合规性，保障儿童的学习权利。他同时责成中央办公厅吸收意见、完善报告并配合跟踪地方情况，及时向中央政治局中央书记处报告处理发生的问题。（完）

越通社