越柬配合将22具在柬牺牲的越南烈士遗骸迎回祖国

越通社金边——4月22日至23日，在柬埔寨王国蒙多基里省（Mondulkiri）森莫诺隆市（Senmonorom），越南得乐省515指导委员会与蒙多基里省专责委员会举行会谈，就接收并遣送在柬历次战争时期牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸归国事宜进行讨论。此次搜寻和归集工作主要针对2025-2026年旱季期间搜集到的烈士遗骸。



在会谈中，双方评估认为，2025-2026年旱季期间，在柬历次战争时期牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸搜寻和归集工作，已按照双方签署的备忘录内容全面协调落实。在五个多月的时间里，凭借得乐省军事指挥部K51烈士遗骸搜寻归集队的不懈努力，以及蒙多基里省政府及职能部门的关心与帮助，截至目前，K51队已成功搜集到22具越南烈士遗骸。



蒙多基里省专责委员会代表表示，当地政府、武装力量和人民始终铭记并深切感激越南志愿军和专家在战争时期所提供的至情至义的帮助。本着团结与深厚友谊的精神，蒙多基里省始终希望并积极为得乐省创造一切合作条件，以做好烈士遗骸搜寻、归集和遣送回国任务，缓解烈士亲属的悲痛。



得乐省515指导委员会代表、省人民委员会副主席陶美表示，2025-2026年旱季的搜寻归集工作取得了多项积极成果。这得益于蒙多基里省各级领导、政府、专责委员会、武装力量及人民在各个方面的密切配合与有效帮助。在执行任务过程中，K51队发扬了高度的责任感，与当地建立了良好的传统关系，弘扬了越南“胡伯伯部队”的形象。



为确保2025-2026年旱季搜寻归集的烈士遗骸相关组织工作顺利开展，得乐省515指导委员会与蒙多基里省专责委员会就组织方案进行了交流并达成一致。双方还就未来一段时间烈士遗骸搜寻归集工作的相关内容达成共识。（完）

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