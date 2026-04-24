越通社与新华社加强数字化转型及技术应用合作

越通社北京——据越通社驻北京记者报道，4月20日至24日，由越通社党委副书记、副社长阮俊雄率领的越通社代表团对中国新华社及部分中国新闻机构进行了访问和工作座谈，旨在就新时代新闻传媒领域的数字化转型、技术应用、人工智能、信息交流等方面加强合作。



在与新华社党组成员、副总编辑任卫东会谈时，越通社副社长阮俊雄对越通社代表团访问新华社表示高兴；重申过去一段时间，双方保持了信息交流并开展了多项具体合作，特别是在两国高层领导人访问的宣传报道工作中进行了有效配合。



阮俊雄高度评价新华社在大数据和人工智能应用于新闻采编业务方面取得的成果，强调面对技术和传媒的深刻变革，越通社正在信息生产和传播全流程大力推动数字化转型，并逐步将人工智能应用于新闻业务。因此，越通社希望获得新华社在这些领域的宝贵经验分享，并期待双方继续在所有领域进一步加强务实合作。



新华社副总编辑任卫东认为，两家通讯社需要继续加强信息交流，在数字化转型、技术应用、人工智能等领域分享经验。他同意阮俊雄的建议，并表示新华社愿与越通社就共同关心的领域进行交流、分享经验，从而不断推动两家国家通讯社的发展，进一步加强双方务实合作关系。

越通社代表团访问并同总部位于中国广州的《南方日报》社举行工作会谈。图自越通社

在与新华社技术局进行的业务座谈会上，双方深入交流了信息生产系统总体架构的设计与组织方式，包括系统组织模式及内容、视频、数据平台之间的集成机制；新闻数据的组织、标准化及管理经验，特别是元数据系统、内容分类以及数据在信息检索、挖掘中的应用；信息生产流程中的具体实施模式，如何构建和运行服务于新闻业务的人工智能平台；社交媒体及电子报信息来源的采集、监测与分析系统的建设经验，以及在较大规模上组织和部署这些系统的模式。此外，双方还就新闻数据存储的组织模式、数据分层方式、确保高效访问和信息安全的解决方案进行了交流；讨论了确保整个系统一致性和效率的技术架构和操作工具等。



访问期间，越通社代表团还拜访了中国驻越南大使馆并与其进行了工作座谈。代表团还访问了总部设在北京的《中国日报》、总部设在广州的《南方日报》，就开展新媒体形式、社交媒体信息传播、发行工作、报业经济及信息交流合作潜力等交流了经验；并参观考察了位于中国广州的琶洲算力中心、海珠国家湿地公园、越南青年革命同志会旧址等。（完）