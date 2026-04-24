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越共中央总书记、国家主席苏林夫妇为韩国总统李在明和夫人主持升龙皇城特别友好活动

值此韩国总统李在明及夫人金惠景于2026年4月21日至24日对越南进行国事访问之际，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人吴芳璃于4月24日在与河内升龙京城历史息息相关的遗迹群——升龙皇城主持了特别友好活动。

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越共中央总书记、国家主席苏林与韩国总统李在明亲切交谈。图自越通社

越通社河内——值此韩国总统李在明及夫人金惠景于2026年4月21日至24日对越南进行国事访问之际，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人吴芳璃于4月24日在与河内升龙京城历史息息相关的遗迹群——升龙皇城主持了特别友好活动。

此次活动的主题为“升龙：千年灵气，文明显深”，旨在弘扬升龙—河内的历史深度和文化本色，同时传递传统承续、过去与现在和谐交融以及越南与世界各国的友好合作精神。

在亲切、友好、充满情谊的氛围中，越共中央总书记、国家主席苏林夫妇与韩国总统李在明夫妇一同前往端门。端门是通往升龙禁城的主要城门之一。升龙禁城是52位先帝和皇室连续800年生活和起居的地方。根据现存建筑材料和建筑风格可以确定，端门建于15世纪，并于19世纪进行了修缮。

其后，两国领导人参观了“升龙—河内千年历史地下的回响”陈列室和“升龙皇宫珍宝”陈列室。

在敬天殿正殿空间，苏林总书记和夫人与李在明总统及夫人听取了关于该区域意义的介绍。在长达800年的升龙京城历史中，这里是皇帝与大臣们商议国事、临朝听政、接见外国使节以及举行朝廷重要礼仪的地方。

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双方共同品茗、亲切交流，并观看了传统艺术表演。图自越通社

在充满传统文化气息的氛围中，伴随着典雅的茶礼空间，双方共同品茗、亲切交流，并观看了传统艺术表演。表演亮点包括：2011年被联合国教科文组织列入急需保护的非物质文化遗产名录的春曲、2003年被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录的顺化宫廷雅乐、筹文曲、“六供花灯”舞等节目。

河内升龙皇城世界文化遗产综合体于2002年12月开始考古发掘，总面积达1.9万平方米；保留了皇城区域的遗迹——这里曾是1000多年前越南的权力中心，历经13个世纪诸位皇帝修建而成，如今已成为越南遗迹系统中最重要的遗迹之一；2010年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

在升龙皇城举行的特别友好活动体现了对越南民族历史价值的珍视；同时，这也是通过再现昔日宫廷外交氛围，展现越南历史上好客与热爱和平的传统，向国际友人介绍越南历史的深度与文化的良机。（完）

越通社
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