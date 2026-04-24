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越南首次颁布国家标准 推进探险旅游规范化和标准化

越南的探险旅游正迅速发展。当今年轻人和国际游客对徒步旅行、洞穴探险、皮划艇和滑翔伞等各种探险旅游活动的兴趣日益高涨。在这些充满激情与探索的旅程背后，仍然面临管理和安全方面的风险。因此，国家技术标准 TCVN 14602:2026 - ISO 3021:2023 的发布被视为一项重要进展，旨在推进探险旅游活动，尤其是徒步旅行（hiking）和长途跋涉（trekking）活动的规范化和标准化。

国家技术标准 TCVN 14602:2026 - ISO 3021:2023 的发布被视为一项重要进展，旨在推进探险旅游活动。图自越通社
国家技术标准 TCVN 14602:2026 - ISO 3021:2023 的发布被视为一项重要进展，旨在推进探险旅游活动。图自越通社

越通社河内——越南的探险旅游正迅速发展。当今年轻人和国际游客对徒步旅行、洞穴探险、皮划艇和滑翔伞等各种探险旅游活动的兴趣日益高涨。在这些充满激情与探索的旅程背后，仍然面临管理和安全方面的风险。因此，国家技术标准 TCVN 14602:2026 - ISO 3021:2023 的发布被视为一项重要进展，旨在推进探险旅游活动，尤其是徒步旅行（hiking）和长途跋涉（trekking）活动的规范化和标准化。

越南国家标准、计量和质量委员会副主席陈后玉强调，“探险旅游—徒步旅行和长途跋涉—要求与建议”国家标准已由科学技术部正式发布。这是越南首次出台针对探险旅游活动的国家标准，其中对徒步旅行和长途跋涉相关探险旅游活动，参与者、领队及助理人员的安全作出详细规定。

该标准的一项重要内容是要求在组织活动前进行风险评估。这包括对地形、天气条件、路线难度以及在紧急情况下的应对能力进行考察。风险评估不仅适用于组织单位，还涉及根据不同游客群体，对各条徒步路线的适宜程度进行分类。

国家标准 TCVN 14602:2026 - ISO 3021:2023 生效后，将有助于控制风险，推动探险旅游市场向更加安全、可持续的方向发展。

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游客在番西邦峰上打卡。图自越通社

从长期目标来看，国家标准 TCVN 14602:2026 将发挥“市场筛选器”的作用，推动探险旅游行业的专业化与规范化进程。符合标准的单位将获得竞争优势，而缺乏规范和管控的活动将被逐步淘汰出探险旅游市场。

国家标准 TCVN 14602:2026 中的一项重要新规定，是对领队/导游的专业能力以及持续能力发展档案提出了严格要求。他们不仅负责带路，更是在现场承担风险管理职责。因此，游客不再是“盲目出行”，而是在做出体验决定前就已获得充分的认知和准备。

亚洲旅游发展研究院（ATI）院长范海琼表示，随着国家标准 TCVN 14602:2026 - ISO 3021:2023 的实施，旅游企业之间的竞争将不再仅仅依靠价格优势，而是转向依赖于企业的 “安全指数”和“专业水平”。他还指出，管理机构需要制定相应路线图，将遵守国家标准作为探险旅游业务许可发放或续期的必要条件，以最大限度降低游客风险，同时助力旅游企业建立更专业、更可持续且对自然环境更负责任的运营流程。

国家标准 TCVN 14602:2026 中还特别强调对自然环境的保护责任。徒步活动必须尽量减少对生态系统的影响，不乱扔垃圾、不破坏自然景观，并遵循“无痕原则”。在当前许多生态旅游地区因游客数量迅速增长而承受巨大压力的背景下，这一点尤为重要。（完）

越通社
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