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越南旅游航空公司即将引进9架飞机 致力扩充机队规模

越南旅游航空公司（Vietravel Airlines）近日接收了一架注册号为VN-A138的空客A321飞机，以继续扩充机队规模，逐步提升运营能力并为新一轮发展阶段做好准备。

越南旅游航空公司的飞机。图自越通社
越南旅游航空公司的飞机。图自越通社

越通社河内——越南旅游航空公司（Vietravel Airlines）近日接收了一架注册号为VN-A138的空客A321飞机，以继续扩充机队规模，逐步提升运营能力并为新一轮发展阶段做好准备。

这是越南旅游航空公司在未来6个月内引进9架飞机计划中的首架。2026年继续运营空客A321机型，将有助于越南旅游航空公司提升运营自主性，优化航班时刻安排，并逐步提高运营效率，更好地满足市场增长需求。新引进的空客A321将很快就投入运营。

在中东地缘政治动荡对航空业产生显著影响的背景下，越南旅游航空公司已主动适应，将挑战转化为突破机遇。该公司正集中资源扩充机队，同时完善人力资源配置并加强专业化培训。这为越南旅游航空公司提高重点航线航班频次，拓展国内与国际航线网络做好准备做战略性铺垫。

近日，越南旅游航空公司已恢复河内至曼谷航线，同时正着力提升服务质量和改善旅客体验。

为了逐步扩大机队规模，越南旅游航空公司已为未来6个月新增9架飞机的运营计划做好准备。机队扩张将为其持续完善航线网络，包括开通飞往海防市、清化省、芽庄市、大叻市、归仁市、邦美蜀市等更多国内新航线奠定基础。

在国际市场方面，越南旅游航空公司计划于2026年第三季度开通飞往中国深圳市的航线。同时，该公司也研究开通飞往中国、中国台湾和韩国等亚洲部分目的地航线的可行性，以顺应旅游市场复苏趋势并满足越南与重点市场之间日益增长的出行需求等。（完）

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