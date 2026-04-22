FIFA女足排名公布：越南女足位列第37位

越通社河内——4月21日，越南足球联合会（VFF）发布消息称，根据国际足球联合会（FIFA）公布的最新一期的女足国家队世界排名,，越南国家女子足球队以1593.71分位列世界第37位。



这一排名积分是根据球队在12月14日于泰国举行的第33届东南亚运动会以及今年3月进行的2026年亚足联女子亚洲杯决赛阶段中的表现而得出的。



在世界范围内，西班牙女足继续稳坐世界第一的宝座，美国队和英格兰队紧随其后，分列第二和第三位。德国队排名降至第4位，日本队排名则攀升至第5位。进入前十的其他球队依次为巴西、法国、瑞典、加拿大以及荷兰。



目前，国际足球联合会女子国家队排名也已采用与男子国家队相同的实时更新机制。根据这一机制，各队的排名可能会在比赛进行过程中即时发生变化；而最终的官方排名，则将在国际足联比赛日或国际足联系列赛（FIFA Series）周期全部比赛结束后予以确认。



下一期排名预计将由国际足球联合会于2026年6月16日更新公布。（完）



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