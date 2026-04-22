越通社河内——4月22日下午，出席越韩多项合作文件交换仪式后，越共中央总书记、国家主席苏林与韩国总统李在明共同会见了记者。



苏林强调，韩国总统此次对越南进行的国事访问具有重要意义，正值越韩全面战略伙伴关系处于良好发展阶段。两国已成为互相信任、战略协作伙伴，也是相互了解的亲密朋友。



双方已进行了富有成效且务实的会谈，就两国情况、双边关系以及共同关心的地区和国际问题深入交换了意见；并就重大合作方向达成一致，旨在推动越韩全面战略伙伴关系迈向新高度。



苏林通报了两国领导人会谈取得的一些主要成果，强调双方一致同意将政治互信与战略合作提升至新水平；有效落实现有合作机制与协议；扩大在外交、国防、安全等关键领域的实质性合作；并协调解决非传统安全问题及跨境犯罪问题。



越共中央总书记、国家主席苏林与韩国总统李在明向媒体记者通报会谈结果。图自越通社

双方强调了新形势下两国经济互联互通的战略愿景，承诺继续创造贸易便利，互为对方商品开放进出口市场，从而助力实现到2030年双边贸易额达到1500亿美元的目标；同时支持越南企业深度参与韩国的生产与分销供应链，为建设独立、自主、自强的经济体系做出贡献。



越南欢迎韩国企业在优先领域中开展新投资项目或扩大投资规模，如智慧城市基础设施建设、半导体、大规模AI数据中心、核电、智慧港口合作以及新一代港口建设等。



苏林重申，越南政府将始终努力营造日益开放、透明的投资环境，并为包括韩国企业在内的外国企业创造最便利的条件，使其在越安心开展长期投资。



双方将继续扩大文化、教育及民间交流合作，从而为推动两国关系长期、可持续发展奠定坚实基础。越南建议韩国加强培训合作，提升人力资源质量，并支持有关数字化转型、信息技术在教学与学习中应用的计划和项目。



双方一致同意密切配合，在共同关心的国际和地区论坛上加强相互支持。



苏林坚信，凭借两国高层领导的高度政治决心和两国人民的共同意愿，越韩全面战略伙伴关系将继续强劲发展，造福两国人民，为地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展做出积极贡献。



韩国总统李在明对亲眼看到越南的发展成就感到非常高兴，并强调，越南是韩国第三大贸易和投资伙伴，而韩国则是越南最大的投资来源国。双方正推动各领域的全面合作，涵盖交通、能源、基础设施建设等传统行业，以及科学技术、知识产权和创新产业等未来产业。



两位领导人还就推动地区和平与稳定的措施深入交换了意见；一致同意继续在联合国等国际论坛上保持密切沟通并进一步加强合作。韩国政府将一如既往地有效落实各项合作方案，同时努力推动两国全面战略伙伴关系迈向新高度。（完）