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越共中央总书记、国家主席苏林在主席府与韩国总统李在明举行会谈。
越共中央总书记、国家主席苏林在主席府与韩国总统李在明举行会谈。
越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团出席会谈。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团出席会谈。图自越通社
韩国总统李在明及韩国高级代表团出席会谈。图自越通社
韩国总统李在明及韩国高级代表团出席会谈。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与韩国总统李在明举行会谈。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与韩国总统李在明举行会谈。图自越通社
此前，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人按照最高规格的国家元首礼遇，主持隆重仪式，欢迎大韩民国总统李在明和夫人对越南进行国事访问。图自越通社
此前，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人按照最高规格的国家元首礼遇，主持隆重仪式，欢迎大韩民国总统李在明和夫人对越南进行国事访问。图自越通社
鸣放21响礼炮，欢迎韩国总统李在明和夫人对越南进行国事访问。图自越通社
鸣放21响礼炮，欢迎韩国总统李在明和夫人对越南进行国事访问。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林欢迎大韩民国总统李在明对越南进行国事访问。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林欢迎大韩民国总统李在明对越南进行国事访问。图自越通社
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越共中央总书记、国家主席苏林与韩国总统李在明举行会谈

2026年4月22日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府与韩国总统李在明举行会谈。

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