第十六届国会第一次会议：确保至少2%预算用于文化发展

越通社河内—— 4月22日，国会在会堂就《关于越南文化发展的决议》草案进行讨论。大部分代表就颁布该决议的必要性表示高度赞同，及时对党的各项主张，特别是中央政治局关于发展越南文化产业的第80-NQ/TW号决议进行体制化，强调了党和国家一贯立场和观点是将文化和人的发展视为国家快速可持续发展的重要基础、内生资源、强大动力、重要支柱和调节系统。越南文化体育与旅游部部长林氏芳清代表起草机关就国会代表们关注的重大问题进行了进一步说明。



林氏芳清表示，国会的决议聚焦解决两大核心问题：破解文化发展中的瓶颈与困难；动员并有效利用一切资源，以促进文化产业发展。



决议草案确定文化发展的资源包括从国家预算拨付的资金，须至少占国家预算总支出的2%，同时动员社会资源，确保文化支出专款专用。



至于11月24日的“越南文化日”，决议草案在第二条中新增了一项条款，旨在发挥民族重大节日的文化价值，确保人民能够参加并享受文化利益。 在保护少数民族文化、民间艺术和传统艺术的政策方面，林氏芳清指出，将优先拨付资金用于保护具有流失风险的文化价值。同时，她采纳了关于保护各民族语言文字、富有越南特色的建筑工程的建议；制定针对少数民族文化的特殊政策，将发展传统村落文化空间与旅游开发相结合，发挥文化主体作用，创造可持续生计。



此外，该决议草案还规定了文化体育领域的人力资源待遇与发展政策，旨在吸引并留住该领域优秀人才以及传统民间艺术人才。



林氏芳清透露，政府在决议草案中增加了关于试点设立“文化艺术基金”的规定。该基金将按公私合作（PPP）模式运作，是风险投资基金，遵循市场原则，接受风险可能，并确保公开透明。这是一种符合文化文学艺术投资特殊性的机制。



该基金的资金来源包括国家预算提供的资金、社会自筹资金以及国际赞助资金以及其他合法资金等。在实施过程中，政府将对基金模式进行总结、评估与完善，保障其有效运作。



林氏芳清希望通过数字化转型的投入，将构建出一套科学、全面的数据库，从而评估并提出有效实施文化乃至经济社会发展计划的任务和方案。（完）