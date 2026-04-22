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越南政府总理黎明兴：优先投入资源，提高战略技术、高新技术与核心技术的支出比重

黎明兴总理在会议上要求科学技术部必须集中精力落实好越共中央政治局第57-NQ/TW号决议、中央第18-KL/TW号结论，以及中央关于科学技术发展、创新与数字化转型指导委员会和政府领导小组的相关结论。其中，要优先投入资源，力争掌握核心技术和战略技术。

越南政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社
越南政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

越通社河内——4月22日，越南政府总理黎明兴就执行科学技术发展、创新创业及数字化转型任务与科学技术部领导举行工作会议。

黎明兴总理在会议上要求科学技术部必须集中精力落实好越共中央政治局第57-NQ/TW号决议、中央第18-KL/TW号结论，以及中央关于科学技术发展、创新与数字化转型指导委员会和政府领导小组的相关结论。其中，要优先投入资源，力争掌握核心技术和战略技术。

据会议评估，过去一段时间，政府及科学技术部果断开展了第57-NQ/TW号决议落实工作，并取得了诸多积极成果，初步实现了显著转变，得到了民众与企业的认可与支持。

2025年，越南共有53个科技机构达到地区和国际水平，建成6个高科技园区，高新科技产品出口比重接近50%。越南在全球创新指数中位列139个国家中的第44位，初创生态系统排名世界第55位。截至2026年3月底，5G网络的人口覆盖率已达91.9%，用户数超过2240万；移动互联网速度位居世界第14位，固定宽带速度位居世界第9位，IPv6基础设施排名世界第7位。

数字政府、数字社会和数字经济发展成效显著。数字技术企业数量大幅增长，新增1394家。数字技术产品出口额预计超过450亿美元，增长32.2%；数字技术产品出口总额预计达1720亿美元；电子商务规模达到360亿美元，是2020年的3倍。

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会议现场。图自越通社

在会议上发表总结讲话中，黎明兴总理强调第57号决议是一项具有特别重要意义的战略方向，因此组织实施工作必须更加果断、切实且高效，要严格遵循越共中央总书记、国家主席、中央科学技术发展、创新与数字化转型指导委员会主任苏林的指导精神。

黎明兴总理高度评价了科学技术部过去一段时间在参谋和展开落实第57号决议方面所做出的努力。目前，体制、机制和政策已基本完善；基础设施与技术发展得到有力推动；科技、创新及数字化转型正在强力且广泛地开展，渗透到几乎所有行业、领域及社会生活的方方面面。

在部署接下来的任务时，黎明兴总理明确指出：必须优先投入资源，按照第57号决议的精神，在每年用于科技、创新及数字化转型的财政预算总支出中，提高战略技术、高新技术和核心技术的支出比重；同时，要大力推进数字化转型，特别是数字经济的发展。

黎明兴总理要求科学技术部牵头，并同各部委及相关机构，全面梳理落实中央政治局第57号决议、国会第193号决议、政府关于落实第57号决议的各项决议，以及中央指导委员会和政府指导委员会各项结论中所提出的任务。在此基础上，制定具体的任务分工计划；部领导必须直接指导，经常性开展检查督促，最大限度减少任务执行滞后或耽误的情况发生。

黎明兴要求集中力量促进服务于研究工作的基础设施和创新生态系统重组，并指出，必须采取锵有力措施，完成16个国家重点实验室的重组工作；出台科技交易平台的突破性机制；支持知识产权评估费用及注册费用；成立专项工作组，直接支持若干突破性创意，以此建立并向全社会传播信心。同时，要尽快制定创新中心及创新企业的标准，确保在2026年5月内完成。（完）

越通社
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