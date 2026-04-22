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越南政府总理黎明兴会见爱沙尼亚外交部长马尔古斯·查赫克纳

4月22日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了爱沙尼亚共和国外交部长马尔古斯·查赫克纳（Margus Tsahkna）。

越南政府总理黎明兴会见爱沙尼亚外交部长马尔古斯·查赫克纳。图自越通社
越南政府总理黎明兴会见爱沙尼亚外交部长马尔古斯·查赫克纳。图自越通社

越通社河内——4月22日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了爱沙尼亚共和国外交部长马尔古斯·查赫克纳（Margus Tsahkna）。

黎明兴总理对查赫克纳部长及随行的爱沙尼亚企业代表团访越表示欢迎，并对爱沙尼亚近期取得的发展成就表示祝贺。黎明兴总理强调，越南始终重视巩固与加强同传统友好国家的关系，其中爱沙尼亚是越南在波罗的海地区优先合作伙伴。黎明兴总理向爱沙尼亚总理转达了问候和正式访越的邀请。

黎明兴总理建议双方加强各级别代表团尤其是高层间的接触与代表团互访，以增进政治互信；推动经济贸易与投资合作取得实质性转变，力争在未来进一步提升双边贸易额。

黎明兴总理建议爱沙尼亚发挥影响力，推动其余欧盟成员国尽早批准《越南-欧盟投资保护协定》（EVIPA），为两国经贸投资创造新突破；同时促使欧盟委员会尽早取消对越南出口水产品的“黄牌”警告（IUU）。此外，双方应积极落实数字化转型、数字经济和创新这一核心支柱任务，并加强在国防安全、教育与培训等领域的合作。

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会见现场。图自越通社

爱沙尼亚外交部长马尔古斯·查赫克纳强调，爱沙尼亚高度重视同越南的关系，将越南视为其在东南亚最重要的合作伙伴之一，并希望加强紧密协作，推动越爱传统友好与多方面合作关系日益务实、高效发展。

查赫克纳部长表示，爱方完全赞同黎明兴总理提出的重大合作方向，并愿意协调配合有效展开落实双方各大合作方向。爱沙尼亚外长强调，爱方将在培训和发展高质量人力资源方面向越南提供支持，特别是在信息技术、数字经济和人工智能领域。

此次随行的爱沙尼亚领军企业代表从事多个优势领域，这充分表明爱方非常关注与越南开展务实高效的合作，重点聚焦符合越南发展需求的数字经济、绿色经济、循环经济和能源等领域。

值此机会，查赫克纳部长转达了爱沙尼亚总理对黎明兴总理提出访问爱沙尼亚的邀请。（完）

越通社
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