☕️越通社新闻下午茶（2026.4.21）

越南政府总理黎明兴在河内主持召开与工贸部的工作会议。图自越通社

越通社河内——·4月22日，越南政府总理黎明兴在河内主持召开与工贸部的工作会议，讨论2026年各项任务落实情况、所面临的困难与障碍、重要紧迫问题以及未来需要集中领导指导的重点任务方向。阅读全文



·4月22日，在老街省老街坊金城二号口岸，由老街国际口岸、巴刹（Bát Xát）、猛康（Mường Khương）、花龙（Pha Long ）4个边防屯组成的越南老街省边防屯代表团与中国河口出入境边防检查站举行了2026年第一季度定期工作会谈暨友好使者称号授予仪式。阅读全文



·2025年标志着国家许多重大历史事件的里程碑，同时，面对来自社交网络和数字平台日益激烈的竞争压力，也对主流新闻媒体提出了深刻革新的要求。在此背景下，2025年越南通讯社新闻奖描绘了一幅关于越通社新闻工作者队伍革新努力、担当精神和突破渴望的全面图景。阅读全文



·根据澳大利亚会计师公会（CPA ）4月21日在胡志明市公布的亚太地区小型企业调查，2025年越南小型企业呈现积极增长态势，84%的企业实现增长，较上年略有上升。越南也是亚太地区乃至全球11个受访市场中表现最为突出的市场。阅读全文

被告人石氏花璃在法庭上受审。图自越通社

·4月22日，永隆省第12区人民法院一审开庭审理被告人石氏花璃（1971年生，永隆省人）“利用民主自由权利侵犯国家利益、组织和个人合法权益罪”一案。阅读全文



·近年来，永隆省同步、有效落实各项民族政策，推动该省少数民族地区面貌发生显著变化。各族群众的物质和精神生活水平不断提高，对党和国家方针政策的信心进一步增强，为推动可持续发展和维护民族大团结注入了动力。阅读全文



·在河内交通拥堵和空气污染压力日益加大的背景下，推动出行方式向绿色、可持续转变已成为当务之急。在此趋势下，城市轨道交通（Metro）正日益成为市民青睐的出行方式，有效缓解城市基础设施压力，并逐步提升生活环境质量。阅读全文



·2026年第一季度末，美国继续是越南农林水产品出口的第二大市场，占18.3%的市场份额，但较2025年同期下降5.2%。这是一个规模庞大但竞争激烈、标准苛刻、政策快速变化的市场，要求出口活动灵活适应地缘政治波动和全球供应链变化。阅读全文

越南女足位列第37位。越南足球联合会供图

·4月21日，越南足球联合会（VFF）发布消息称，根据国际足球联合会（FIFA）公布的最新一期的女足国家队世界排名,，越南国家女子足球队以1593.71分位列世界第37位。这一排名积分是根据球队在12月14日于泰国举行的第33届东南亚运动会以及今年3月进行的2026年亚足联女子亚洲杯决赛阶段中的表现而得出的。阅读全文



·口岸经济日益巩固其作为边境地区重要增长动力之一的地位。然而，在新阶段推动口岸经济发展，不仅需要资源保障，更关键在于创新思维与果断有力的行动。阅读全文



·4月21日，古巴生物技术和医药产业集团(BioCubaFarma)副主席圣地亚哥·杜埃尼亚斯·卡雷拉博士(Santiago Dueñas Carrera)在河内向媒体介绍了古巴在生物技术领域，特别是在生物医学和制药方面的成就，旨在推动两国之间的科技合作。阅读全文



·近年来，越南旅游收入和游客数量显著增长。然而，为了进一步提升竞争力，推动旅游业快速可持续发展，这一“无烟工业”仍须实现增长方式由粗放型向基于技术的集约型转变；其中，人工智能（AI）的应用被确定为推动旅游业突破发展的重要方向。阅读全文（完）