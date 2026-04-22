社会

民族政策为高棉族同胞地区可持续发展注入动力

近年来，永隆省同步、有效落实各项民族政策，推动该省少数民族地区面貌发生显著变化。各族群众的物质和精神生活水平不断提高，对党和国家方针政策的信心进一步增强，为推动可持续发展和维护民族大团结注入了动力。

国会民族委员会工作代表团看望并致以高棉族传统新年祝福。图自越通社
国会民族委员会工作代表团看望并致以高棉族传统新年祝福。图自越通社

越通社永隆——近年来，永隆省同步、有效落实各项民族政策，推动该省少数民族地区面貌发生显著变化。各族群众的物质和精神生活水平不断提高，对党和国家方针政策的信心进一步增强，为推动可持续发展和维护民族大团结注入了动力。

永隆省民族与宗教厅厅长石氏秋霞表示，该省结合实际情况同步落实各项民族政策，重点投资基础设施、扶持生计、提高教育质量、照顾健康和保护文化特色。2021-2025年，该省已投资建设279项必要基础设施工程，总经费超过4340亿越盾；仅2025年就安排超过1700亿越盾实施83项工程，为改善人民的出行、生产和贸易条件作出贡献。

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永隆省人民委员会副主席阮氏小梅在2026年传统新年之际向高棉族困难家庭赠送慰问品。图自越通社

各项直接扶持政策有效落实，总经费超过650亿越盾，惠及数千户高棉族家庭，用于住房、宅基地、生活用水和职业转换。社会政策银行提供超过600亿越盾的优惠信贷资金，已扶持1300多户发展生产，逐步可持续脱贫。该省还注重投资民族内宿学校基础设施，开办扫盲班、高棉语教学班，并开展医疗保健计划，提高人口和疾病防控意识。

与此同时，少数民族干部队伍建设取得积极转变。截至2025年底，全省高棉族党员近8400名（占5.5%）；少数民族干部、公务员超过4600名（占7.09%）。高棉族代表在省人民议会中的比例达12.94%，在乡级达7.13%，在省越南祖国阵线委员会成员中占13.08%。得益于同步落实各项解决方案，到2025年底少数民族贫困户比例降至1.16%。

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越南祖国阵线中央委员会副主席黄功水在2026年传统新年期间向高棉族同胞家庭拜年并赠送慰问品。图自越通社

永隆省目前人口近340万，其中高棉族占10%以上。在发展经济的同时，该省通过举办高棉族传统节日如Chol Chnam Thmay（传统新年）、Ok Om Bok（拜月节）、Sene Dolta（报孝节），注重保护和弘扬同胞的传统文化价值；同时投资、修缮高棉南宗佛教寺庙系统和文化设施。

永隆省越南祖国阵线委员会副主席坚稝表示，全省各民族、宗教同胞的生活基本稳定，人民积极参与爱国竞赛运动、新农村建设和文明都市建设。值得注意的是，少数民族威望人士的作用日益发挥，成为政府与人民之间的重要桥梁。

凭借所取得的成果，永隆省的民族工作不仅为提高同胞的物质和精神生活水平作出了贡献，而且为可持续经济社会发展、巩固人民信心、增强全省全民大团结日益牢固奠定了坚实基础。（完）

广乂省明隆乡安青村党支部的一次组织生活。图自越通社

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越通社
#民族政策 #高棉族 #少数民族 永龙省
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