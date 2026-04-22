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科学技术助力莱州省实现快速、可持续发展

在实施越共中央政治局关于推动科技、创新与国家数字化转型突破性发展的第57号决议（57-NQ/TW）一年多后，莱州省在各方面取得了显著成效，尤其是在行政改革领域——这一被视为衡量数字化转型成效的重要指标。

人民在莱州省公共行政服务中心扫描二维码办理行政手续。图自越通社
人民在莱州省公共行政服务中心扫描二维码办理行政手续。图自越通社

越通社河内 ——在实施越共中央政治局关于推动科技、创新与国家数字化转型突破性发展的第57号决议（57-NQ/TW）一年多后，莱州省在各方面取得了显著成效，尤其是在行政改革领域——这一被视为衡量数字化转型成效的重要指标。

截至2026年3月31日，全省落实中央交办的240项任务，其中137项已完成，23项正在按进度推进，80项为常态化任务。各级机关和地方积极登记实施121项创新举措和突破性模式，充分体现出主动创新精神。

在行政体制改革方面，莱州省取得突出成果。在线办理率达到93.87%，超过80%的既定目标；行政审批事项数字化率达到94.06%，超额完成目标。专用数据传输网络已连接至全部省级部门。

莱州在全国58个部委和地方中，电子公文处理率排名第4，在38个省、市党委中，党员数据标准化进度排名第7。

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莱州省公安使用电子系统为人民办理行政手续。图自越通社

与此同时，该省高度重视人力资源能力建设和数字技能普及。目标是实现全部干部、公务员接受基础数字技能培训，每个乡至少配备1名数字化转型专职人员，至少50%的信息技术和数字化转型专职干部获得基础数据管理证书。

“莱州青年引领数字化转型”“妇女线上经营”“农民应用智慧农业”等运动，以及“全民数字扫盲”项目在全省广泛开展，有效提升了民众的数字认知和技能水平。村级社区数字技术小组持续发挥作用，将技术推广到每一个家庭。

此外，莱州省着力发展数字基础设施和数据体系，确保数据“准确、完整、清洁、实时、互联互通”。相关数据库和数字平台的建设与运营不断加强，有效服务于管理、决策及经济社会发展。

这些成果表明，第57号决议正成为推动莱州加快数字化转型的重要动力，助力该省迈向数字政府、数字经济和数字社会的可持续发展。（完）

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