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越南云计算市场预计2030年达15亿美元

由越南军队电信工业集团（Viettel）旗下专注于提供数据中心和云计算服务公司Viettel IDC于4月20日在河内举办的2026年数据中心与云基础设施峰会聚焦讨论人工智能时代数据中心和云计算的发展战略。

2026年数据中心与云基础设施峰会现场。图自越通社
2026年数据中心与云基础设施峰会现场。图自越通社

越通社河内——面对人工智能的快速发展，企业不仅需要适应新趋势，还要建设能够跟上技术革新速度的数字基础设施运营能力。由越南军队电信工业集团（Viettel）旗下专注于提供数据中心和云计算服务公司Viettel IDC于4月20日在河内举办的2026年数据中心与云基础设施峰会聚焦讨论人工智能时代数据中心和云计算的发展战略。

以“为全球数字增长提供可持续基础设施”为主题的2026年数据中心与云基础设施峰会提供了实践视角和具体实施路线图，帮助企业缩小技术发展速度与数字基础设施响应能力之间的差距。

Viettel IDC首席执行官黎伯新表示，2026-2030年，人工智能不再是单项技术，而是正在系统性地重塑数字基础设施。目前全球约有1.1万个数据中心，其中服务于人工智能的数据中心虽数量占比不足1%，却消耗了整个系统总电力的25%，这表明人工智能正在推高数据处理需求并改变全球数据基础设施结构。

据会议数据，全球数据中心市场预计到2030年将达到6274亿美元，其中亚太地区达到1748亿美元。越南虽然规模较小，但属于高增长市场，增长率约为14.2%。与此同时，越南云计算市场预计到2030年将达到15亿美元。

在人工智能能力方面，越南目前在人工智能准备度指数中排名全球第45位，次于新加坡、马来西亚和泰国。然而，根据全球独立市场研究网络（WIN）发布的《2025年全球人工智能（AI）指数》报告，越南在信任和接受人工智能程度方面排名全球第6，显示出社会信任和对技术接受意愿方面的优势。

2026年数据中心与云基础设施峰会的讨论环节聚焦于建设为人工智能做好准备的基础设施、发展多云和混合云架构、优化能源效率、加强安全性、合规性及系统恢复能力。

与会代表还分享人工智能在企业中的应用经验，如金融领域的客户数据分析、制造业的供应链优化、电子商务的需求预测和个性化体验，以及信息技术系统运营自动化等，助力企业提升效率和长期扩展能力等。（完）

越通社
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