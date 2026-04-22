2026年前4个月富国特区接待国际游客超100万人次

越通社安江——2026年前4个月，安江省富国特区预计接待国际游客超过100万人次，同比增长61.5%，完成年度计划的近50%，约占到访富国特区游客总量的30%。旅游总收入约达22.8万亿越盾（约合人民币58.5亿元），同比增长60.4%，占全省旅游总收入的81.8%，彰显出富国对国际游客日益增强的吸引力。



安江省旅游协会主席阮武克辉表示，富国正成为备受瞩目的国际旅游目的地，这得益于其不断扩展的航空基础设施、高端度假村集群、免签政策以及持续在全球旅游榜单上获得荣誉。特别是，富国跻身2026年全球四大趋势目的地，有助于提升其国际形象和游客信任度。



与此同时，国际航线网络持续拓展，开通了多条从韩国、中国、新加坡、泰国等直飞航线，同时富国国际机场升级，年旅客吞吐能力达数百万人次以上。此外，由各大集团投资的高端度假村、豪华酒店和娱乐综合体也增添了亮点，满足了高质量度假需求。



30天免签政策以及加强推广和举办国际文化体育活动也有助于吸引游客。凭借原始森林、碧海和丰富的生态系统，富国契合了国际游客亲近自然、宁静和可持续的旅游趋势。



为迎接雄王祭祖日、4·30和5·1假期，富国特区部署了多项旅游活动。游客可以参加探索原始森林生态系统、参观渔村、体验鱼露制作、品尝海鲜，以及参观文化历史景点和欣赏夜间表演节目等活动。



安江省及富国特区旅游部门已制定保障服务质量和游客安全的方案。今年雄王祭祖日、4·30和5·1假期，预计到访富国的游客将比去年同期增长40%以上。（完）









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