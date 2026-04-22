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将长安—三谷—碧洞国家级特殊风景名胜区打造成为具有国际吸引力的旅游区

根据市场新趋势，宁平省发展新型的旅游服务产品，如生态旅游；文化-历史-考古旅游；文化、宗教信仰实践旅游；体育-冒险旅游；农业与手工艺村旅游；创意-科技旅游；康养、医疗与美容旅游；会奖旅游（MICE）以及教育旅游等。

将长安—三谷—碧洞国家级特殊风景名胜区打造成为具有国际吸引力的旅游区。图自越通社
将长安—三谷—碧洞国家级特殊风景名胜区打造成为具有国际吸引力的旅游区。图自越通社

越通社河内——越南政府副总理范氏清茶于2026年4月21日签署了关于批准了宁平省长安—三谷—碧洞国家级特殊风景名胜区的保护、修缮和恢复规划的第705/QĐ-TTg号决定。

保护遗产的普世价值

该规划的目标是继续研究、识别、补充与分析长安—三谷—碧洞国家级特殊风景名胜区及世界文化与自然遗产长安名胜群的价值；将遗迹保护与可持续发展相结合，使该名胜区成为越南及国际最具吸引力的旅游区之一，成为宁平省及北部平原地区旅游发展的动力。

该规划保护世界文化与自然遗产长安名胜群的普世价值；对宁平省发展战略、规划和方向进行具体化，履行越南向联合国教科文组织（UNESCO）所做出关于保护与弘扬遗产价值的承诺。

同时，该规划为保护与弘扬各遗迹的价值构建法律依据；为保护、修缮、恢复及发挥遗迹价值的子项目提供编制、评估、审批与展开依据；制定吸引投资资源的机制和政策，发挥社会在保护、改造与弘扬遗产价值中的作用。

遗迹的保护、修缮与恢复项目须确保遗产区普世价值的维护与遗产经济发展之间的和谐，保障社会的利益与生计，促进社会基础设施、技术设施及旅游基础设施升级。

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国内外游客都对三谷—碧洞旅游区的秀丽风光赞叹不已。图自越通社

保护传统手工艺村、庙会和节庆活动

按规划，保护与发挥宁云石雕村、宁海蕾丝纺织村、嘉乐酿酒村、宁春花卉盆景村等传统手工艺村。同时，制定保护与恢复路线图，将其与体验式旅游相结合。

同时，保护反映古都历史传统和人民文化生活的传统庙会、节庆和知识价值，包括华闾文化节的迎水礼、可良村庙会、行宫村庙会、陈庙庙会、泰微庙会、沛顶寺庙会及神农祭祀仪式等。

发展新的旅游类型

在发展特色旅游产品方面，打造与遗产、庙会、节庆、民俗生活及餐饮文化相结合的旅游产品；将旅游业与文化产业有效对接。

根据市场新趋势，发展新型的旅游服务产品，如生态旅游；文化-历史-考古旅游；文化、宗教信仰实践旅游；体育-冒险旅游；农业与手工艺村旅游；创意-科技旅游；康养、医疗与美容旅游；会奖旅游（MICE）以及教育旅游等。（完）

以田为纸 以稻为墨 创造出三谷稻田里“鲤跃龙门”的艺术作品

以田为纸 以稻为墨 创造出三谷稻田里“鲤跃龙门”的艺术作品

以田为纸 以稻为墨 三谷稻田里的“鲤跃龙门”艺术作品美丽迷人 宁平省三谷稻田被誉为越南最美丽的5个稻田之一，位于长安名胜群内，占地面积超过18公顷。今年，在金黄的三谷稻田上，当地居民以1万平方米的稻田为画布，创作出一幅“鲤跃龙门”稻田画，寄托着美好愿望和奋发向上的精神，追求辉煌成就。

越通社
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