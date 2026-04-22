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人工智能助力越南智慧旅游业加速发展

近年来，越南旅游收入和游客数量显著增长。然而，为了进一步提升竞争力，推动旅游业快速可持续发展，这一“无烟工业”仍须实现增长方式由粗放型向基于技术的集约型转变；其中，人工智能（AI）的应用被确定为推动旅游业突破发展的重要方向。

游客用手机扫描了解旅游目的地相关信息。图自越通社
游客用手机扫描了解旅游目的地相关信息。图自越通社

越通社河内——近年来，越南旅游收入和游客数量显著增长。然而，为了进一步提升竞争力，推动旅游业快速可持续发展，这一“无烟工业”仍须实现增长方式由粗放型向基于技术的集约型转变；其中，人工智能（AI）的应用被确定为推动旅游业突破发展的重要方向。

实践表明，人工智能正以更深层次参与游客尤其是年轻群体的行程规划、探索与体验的各个环节。据Booking.com的调研结果显示，高达99%的Z世代旅行者在出行前会使用人工智能。在旅行过程中，大多数Z世代旅行者还会在旅游目的地使用人工智能进行语言、标识和菜单翻译（53%），或获取关于历史遗迹和博物馆的信息（47%）。

越南旅游协会主席武世平表示，人工智能正为旅游业开启诸多新的可能性，从市场趋势分析、产品个性化、优化促销推广活动，到提升服务质量、支持收益管理、预测客流量、调节景区承载量、提升客户服务水平，并逐步打造智慧旅游生态系统。

他认为，若得到正确引导，数字化转型和人工智能不仅助力实现增长目标，还成为保护资源、节约能源、降低成本、减少排放以及促进旅游目的地管理与可持续发展的“好助手”。

从企业视角来看，LuxGroup董事长兼首席执行官范河博士认为，当今旅游业的竞争，已不再是目的地之间的竞争，而是生产效率更高、做出决策更快、绿色运营更深入、客户服务更“走心”的体系之间的竞争。在这一背景下，人工智能正成为提升旅游业生产力的强大杠杆。

范河认为，若应用得当，一名员工的工作效率可以达到过去3至5人的水平。人工智能也在缩小大型企业与中小企业之间的差距，因为一家民宿或一名当地导游完全可以通过数字环境进入全球市场。这也正是旅游业实现包容性增长的基础。

人工智能正为旅游业开启诸多新的可能性，从市场趋势分析、产品个性化、优化促销推广活动，到提升服务质量、支持收益管理、预测客流量、调节景区承载量、提升客户服务水平，并逐步打造智慧旅游生态系统。

越南旅游协会主席武世平

为推动人工智能、大数据（Big Data）和物联网（IoT）在目的地管理、旅游推广及游客服务中的应用，近年来，越南已实施国家数字化转型计划，应用工业4.0时代技术发展智慧旅游并使旅游业成为支柱产业提案，以及推进智慧旅游数字化转型计划等多项计划和提案。

越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议中明确强调了相关任务与解决方案，即加大人工智能、大数据、区块链等技术在文化生产、分配、消费及管理中的应用力度，从而为旅游业在数字环境中高效开发文化资源奠定重要基础。

近年来，越南旅游单位和企业更加注重应用技术与数据来促进管理与运营优化并提升游客体验。同时，越南也涌现出一批公司专门研究与提供助推旅游业发展的人工智能解决方案，如 AI虚拟助手、集导览与咨询于一体的机器人、 多语言讲解以及实时翻译等。

然而，也必须客观地看到，将人工智能等各种技术应用于旅游业发展进程中仍面临不少困难和挑战。数据分散导致连接、共享与开发利用能力受限，旅游企业的数字化能力参差不齐，且多数为中小企业，技术投入资源有限。

面对这些瓶颈，为利用人工智能推动旅游业快速可持续发展，越南国家旅游局副局长范文水认为，需要加强政府、企业、社区及国际组织之间的紧密联动与合作，凝聚综合力量，推动技术应用赋能高效。（完）

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