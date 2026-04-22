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越南政府副总理胡国勇会见国际原子能机构领导

4月22日下午，越南政府副总理胡国勇在政府驻地会见了来访的国际原子能机构（IAEA）副总干事米哈伊尔·丘达科夫（Mikhail Chudakov）。

双方会见现场。图自政府门户网站
双方会见现场。图自政府门户网站

越通社河内——4月22日下午，越南政府副总理胡国勇在政府驻地会见了来访的国际原子能机构（IAEA）副总干事米哈伊尔·丘达科夫（Mikhail Chudakov）。

会见中，胡国勇副总理对米哈伊尔·丘达科夫副总干事的到访表示热烈欢迎。他强调，在越南正研究并准备必要条件以发展核电计划的背景下，此次访问具有重要意义。

胡国勇副总理对国际原子能机构派高级领导赴越工作并移交综合核基础设施审查(INIR)报告表示感谢，认为这体现了该机构对各成员国的积极关注与同行。

胡国勇重申，越南党、国家和政府的一贯主张是出于和平目的发展原子能，确保安全与安保，防止核武器扩散，并全面遵守各项国际条约。越南高度评价国际原子能机构在推动和平利用原子能以及协助各国建设核基础设施方面所作出的努力和发挥的作用。

自加入国际原子能机构以来，越南始终将其视为可靠的战略合作伙伴，双方各项合作活动日益走深走实。胡国勇高度评价该机构通过技术合作项目提供支持，其中包括2025年12月在越南组织开展核基础设施评审工作。

国际原子能机构正式向越方移交INIR报告被视为一个重要里程碑，为越南核电计划完善法律框架、体制及提升技术能力提供了切实建议。胡国勇希望继续得到该机构在落实这些建议方面的有力支持。

米哈伊尔·丘达科夫副总干事透露国际原子能机构已向越方转交INIR报告最终版，该报告全面反映了越南核电基础设施的评审结果。

米哈伊尔·丘达科夫强调，国际原子能机构愿通过培训计划、技术工具和专家咨询向越南提供协助，同时加强与国际合作伙伴与供应商之间的对接，旨在支持越南核电计划的落实过程。他强调，准备充分的基础设施和高素质人力资源是确保该计划取得成功的关键因素。

国际原子能机构领导承诺将继续与越南并肩同行，协助越南完善基础设施建设，旨在以安全、高效且符合国际标准的方式开展核电计划。（完）

越通社
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