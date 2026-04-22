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政府总理黎明兴：工贸部须确保在任何情况下都不缺电缺油

4月22日，越南政府总理黎明兴在河内主持召开与工贸部的工作会议，讨论2026年各项任务落实情况、所面临的困难与障碍、重要紧迫问题以及未来需要集中领导指导的重点任务方向。

越南政府总理黎明兴在河内主持召开与工贸部的工作会议。图自越通社
越南政府总理黎明兴在河内主持召开与工贸部的工作会议。图自越通社

越通社河内 ——4月22日，越南政府总理黎明兴在河内主持召开与工贸部的工作会议，讨论2026年各项任务落实情况、所面临的困难与障碍、重要紧迫问题以及未来需要集中领导指导的重点任务方向。

会议评估，延续2021-2025年的成果，工贸部从2026年初就下定决心，力争胜利实现2026年既定目标，为新时期奠定坚实基础，胜利实现越共十四大决议和2026-2030年五年经济社会发展计划。

黎明兴高度评价工贸部的努力，特别是近期在困难背景下向主管部门呈报涉及成品油的决策。

黎明兴表示，近期政府集中指导解决包括工贸领域在内的各领域困难和障碍。国家在新发展阶段的要求和任务十分明确，当前的任务重大而艰巨，尤其是确保两位数增长目标。其中，工贸部必须承担主要任务，率先处理存在问题，推动生产经营活动以实现既定目标。

关于今后的重点任务，黎明兴要求工贸部及时组织实施各项计划，以在能源、成品油、科技、创新、出口、国内市场等该部管理领域部署各项内容。

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越南政府总理黎明兴在河内主持召开与工贸部的工作会议。图自越通社

集中建设和完善体制，如让发生文件延误、积压现象。认真执行政府关于分级管理、简化行政审批流程和经营条件的指示，力争在4月份完成；大力向地方推进实质性分级授权；继续审查、精简组织机构等。

黎明兴强调了保障能源安全和公平能源转型的要求，明确要求工贸部在任何情况下都不允许缺电、缺油。相关各方抓紧审查、补充第八个电力规划，高效运行水电站水库；抓紧制定核查、重组成品油经营和分销系统的方案；建设国家成品油储备库；加快E10汽油的使用等。

工贸部推动产业和供应链重组，推动工业向纵深发展，提高国内生产自主能力，为确立新的增长模式作出贡献。各单位加快大型工业项目实施；构建本土企业与外资企业之间的联动链条，推动越南企业深度参与各国主要供应链。

工贸部与各部委、地方密切协调，提高进出口活动效率，多元化出口市场，有效利用已签署的自由贸易协定，谈判新的自由贸易协定；提高越南驻外商务处的效率。

与此同时，推动国内分销系统的数字化和现代化，刺激国内消费；完善行业数据库；加强市场管理；防范并严肃处理违法行为，以促进市场健康、可持续发展。（完）

越通社
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