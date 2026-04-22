☀️越通社早安咖啡（2026.4.22）

越共中央总书记、国家主席苏林向河静省党委、政府和人民赠送胡志明主席雕像。图自越通社

越通社河内——·4月21日下午，越共中央总书记、国家主席苏林率中央工作代表团与河静省委常委会就越共十四大决议、越共河静省第20次代表大会决议、中央各项战略决议和重点任务落实情况以及河静省今后发展战略任务和方向召开工作会议。阅读全文



·应越共中央总书记、国家主席苏林及夫人邀请，2026年4月21日下午，韩国总统李在明偕夫人抵达河内，开始自2026年4月21日至24日对越南进行国事访问。阅读全文



·根据第十六届国会第一次会议议程，4月22日上午，国会在会堂就国会关于推进越南文化突破发展若干机制和政策的决议草案，国会关于设立中央直辖市同奈市的决议草案进行讨论。



·越南政府副总理范氏清茶于2026年4月21日签署了关于批准了宁平省长安—三谷—碧洞国家级特殊风景名胜区的保护、修缮和恢复计划的第705/QĐ-TTg号决定。



·越南政府副总理范氏清茶签署第704/QĐ-TTg号决定，批准制定广宁省下龙湾国家级特殊遗迹区景观保护、修缮和恢复规划的任务。



·21日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部驻地会见即将结束任期前来辞行的蒙古国驻越大使吉吉·塞里贾夫（Jigjee Sereejav）。阅读全文



·4月21日下午，越南外交部副部长黎氏秋姮在外交部驻地会见了爱尔兰驻越大使狄德拉·尼·法林（Deirdre Ní Fhallúin），就促进双边合作的措施，落实越共中央总书记、国家主席苏林2024年10月访爱的成果并纪念越爱建交30周年（1996-2026年）等事宜交换了意见。阅读全文

中国驻越南大使何炜在中越媒体吹风会上接受记者采访。图自越通社

·围绕越共中央总书记、国家主席苏林就任后首次出访中国一事，中国驻越南大使何炜在接受采访时表示，此访具有里程碑意义，取得巨大成功，将被载入中越友好交往史册，并对双边关系及地区发展产生深远影响。阅读全文



·4月21日，越南驻新西兰兼驻萨摩亚大使潘明江在萨摩亚首都阿皮亚向萨摩亚独立国元首图伊马莱阿利法诺·瓦莱托阿·苏阿劳维二世（Tuimalealiifano Va’aletoa Sualauvi II）递交国书，正式出任越南社会主义共和国驻萨摩亚独立国特命全权大使（非常驻）。阅读全文



·4月20日下午，越南驻捷克大使杨怀南在位于布拉格的捷克和摩拉维亚共产党（KSCM）总部向该党领导层及广大党员全面介绍了越共十四大的成果。阅读全文

越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使与东盟秘书长高金洪在印度尼西亚首都雅加达举行工作会谈。图自越通社

·据越通社驻雅加达记者报道，4月21日，越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使与东盟秘书长高金洪在印度尼西亚首都雅加达举行了工作会谈。阅读全文



·在泰国曼谷举行的联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（UNESCAP）第82届年会框架内，越南驻泰国大使、越南常驻UNESCAP代表范越雄在题为“不让任何人掉队：推进亚洲及太平洋不分年龄人人共享的社会”的专题讨论会上发言，提出了三个以人为中心的战略领域，以在区域内建设包容的全龄友好型社会。阅读全文



·在越南第十六届国会第一次会议框架下，4月21日上午，国会代表就2025年经济社会发展计划和国家预算执行情况、2026年前几个月经济社会发展计划和国家预算执行情况补充评估进行讨论。许多国会代表关注行政区划调整后乡级基层干部政策，以及干部、公务员薪酬政策改革等议题。



·为响应2026年越南图书与阅读日，越南社会科学翰林院社会科学信息研究所于4月21日至24日举办题为“将知识与政策制定相结合”图书周活动。（完）