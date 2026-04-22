第十六届国会第一次会议：就设立中央直辖市同奈市进行讨论

越通社河内——根据第十六届国会第一次会议议程，4月22日上午，国会在会堂就关于推进越南文化实现突破发展的若干机制和政策的决议草案、国会关于设立中央直辖市同奈市的决议草案进行讨论。



根据政府提交的呈文，在东南部地区乃至全国的发展进程中，同奈省已充分发挥其在地理位置、历史传统、国防安全、文化和社会等方面的潜力与优势，从而发展成为全国经济规模较大的地方之一，跻身全国领先行列。作为直接连接全国最大发展走廊和最大经济中心——胡志明市与西原地区、南中部沿海地区、九龙江三角洲的枢纽，同奈省依托不断完善、日益现代化的经济社会，尤其是交通、工业、服务和物流基础设施体系以及正在加速建设的隆城国际机场，已汇聚成为发展潜力巨大、多中心、多功能且在南部地区乃至全国范围内具有强大辐射带动作用的城市的全部要素。



设立同奈市不仅将为同奈省注入新发展动力，还为南部地区乃至全国的发展作出切实贡献。这是发展模式和地方治理模式的根本性转变，旨在将同奈打造成为与胡志明市实现功能分担、联动协作、相互支持、共同发展的大型都市，力争成为国家重要增长极，发挥区域经济互联互通中心和融合国际的重要门户作用，成为充满活力、现代化、文明发展的典范，并根据政治局有关结论为整个东南部地区发展新格局提供方向指引。



同奈市是在现有同奈省基础上设立的，保持其12737.18平方公里的自然面积、4491408人口规模以及95个乡级行政单位不变。城市行政中心所在地维持现状不变。总体上保持同奈省现有政治体系中各机关、单位的组织架构基本稳定；同时，根据党的规定、组织章程及法律法规的要求，设立新的机构和单位。



下午，国会在会堂上就国会关于试点实施公职律师制度的决议草案，国会关于2024年《土地法》生效前发生的组织和个人土地违法行为特殊机制和政策，以及继续为长期拖延项目纾困解难的决议草案；以及执行国际仲裁裁决资金来源的处理方案进行讨论等。（完）



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